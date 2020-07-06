Уже опустился на глубину: на пляже в Ярославле из воды спасли ребёнка

В Ярославле на Тверицком пляже чуть не утонул 13-летний подросток. Происшествие случилось в пятницу, 3 июля, около 17 часов 25 минут. Бултыхавшегося в воде мальчика заметили двое спасателей, дежуривших на пляже. Мужчины бросились на помощь. Пока бежали, мальчик уже скрылся под водой.



— Доставали его уже из-под воды, нырнув на глубину 2–2,5 метра. К счастью, мальчик был жив, — рассказали спасатели Центра гражданской защиты Ярославля.



13-летний подросток рассказал, что пришел на пляж один. Несмотря на то что плохо умел плавать, он зашел на глубину. А потом внезапно потерял опору под ногами и стал тонуть. К счастью, воды он захлебнул не много. Помощь медиков подростку не понадобилась. Спасатели рассказали ему о правилах безопасности на воде и передали родным.

