В мэрии Ярославля рассказали, когда откроют Добрынинский мост

В Ярославле Добрынинский мост закрыт для проезда. Напомним, путепровод открыли в мае, однако спустя несколько недель, 29 мая, движение резко было перекрыто. Один из рабочих тогда сказал, что мост рушится. Ближайшие автомобильные развязки из-за неожиданного закрытия путепровода встали в пробки. В мэрии города назвали дату, когда автомобильное движение должны открыть.



— В связи с дополнительными работами на Добрынинском мосту движение по нему будет ограничено до 17 июля, — рассказали в мэрии Ярославля.

