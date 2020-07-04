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В мэрии Ярославля рассказали, когда откроют Добрынинский мост

Сколько ещё продлится ремонт путепровода

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Путепровод открыли в мае, но спустя несколько недель перекрыли движение

Путепровод открыли в мае, но спустя несколько недель перекрыли движение

В Ярославле Добрынинский мост закрыт для проезда. Напомним, путепровод открыли в мае, однако спустя несколько недель, 29 мая, движение резко было перекрыто. Один из рабочих тогда сказал, что мост рушится. Ближайшие автомобильные развязки из-за неожиданного закрытия путепровода встали в пробки. В мэрии города назвали дату, когда автомобильное движение должны открыть.

— В связи с дополнительными работами на Добрынинском мосту движение по нему будет ограничено до 17 июля, — рассказали в мэрии Ярославля.

Ремонтировать Добрынинский путепровод планировали уже давно. И даже уже выделили деньги (около миллиарда рублей). В прошлом году эксперты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений побывали в Ярославле и детально исследовали Добрынинский мост. Ещё тогда эксперты заявили, что ездить по этому путепроводу опасно. В итоге за ремонт взялись после того, как год назад провалилась часть моста и его экстренно закрыли, признав аварийным. Путепровод открыли в мае, однако спустя несколько недель, 29 мая, движение резко было перекрыто. Один из рабочих тогда сказал, что мост рушится. В мэрии Ярославля попытались объяснить, в чём все-таки дело и когда мост откроют. В начале недели депутаты облдумы приняли поправки в бюджет и выделили на ремонт путепровода ещё почти 300 миллионов рублей.

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