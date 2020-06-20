В Ярославле Добрынинский мост не откроют еще несколько недель: как это объяснили власти

В мэрии Ярославля заявили, что Добрынинский мост будет закрыт для движения автомобилей еще как минимум две недели. Напомним, путепровод открыли в мае, однако спустя несколько недель, 29 мая, движение резко было перекрыто. Один из рабочих тогда сказал, что мост рушится. Ближайшие автомобильные развязки из-за неожиданного закрытия путепровода встали в пробки.
Спустя три недели в мэрии Ярославля попытались объяснить, в чем все-таки дело и когда мост откроют.
— В конце мая в ходе ежедневного мониторинга были выявлены дефекты в пролётном строении. Сейчас проектная организация предоставила Научно-исследовательскому институту мостов и гидротехнических сооружений варианты решения данных дефектов. Авторский надзор проверит расчётные схемы и выдаст свои заключения относительно видов работ, которые необходимо произвести, чтобы устранить недочёты, — сказали в мэрии. — Подрядчик обещает сдать объект в срок, то есть в октябре текущего года. Ремонтные работы идут на съездах, основном участке и опорах.
— Со стороны улицы Добрынина полностью готово мостовое полотно, сейчас ведутся подготовительные работы для последующей окраски. На съездах идёт замена опорных частей, замена мостового полотна, будут установлены шумозащитные экраны. Со стороны улицы Промышленной идёт подготовка под бетонирование новой проезжей части. Работы выполнены на 60–70%, — пояснил руководитель проекта подрядной организации Александр Огарков.
Как будет ходить общественный транспорт, пока мост закрыт
— Движение автобусных маршрутов № 8 и 78, маршрутных такси № 38, 61 и 71 организуется следующим образом. Маршрут автобуса № 8 разделён на два: 8К от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы К. Либкнехта и 8Б от 15-го микрорайона до Ярославского моторного завода. Автобус № 78 и маршрутные такси № 38 и 71 продолжат следовать с объездом через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе. Маршрутное такси № 61 следует по проспекту Октября, Ленинградскому проспекту без заезда на Промышленное шоссе, улицу Добрынина, улицу Чкалова, — добавили в мэрии Ярославля.