В Ярославле Добрынинский мост не откроют еще несколько недель: как это объяснили власти

В мэрии Ярославля заявили, что Добрынинский мост будет закрыт для движения автомобилей еще как минимум две недели. Напомним, путепровод открыли в мае, однако спустя несколько недель, 29 мая, движение резко было перекрыто. Один из рабочих тогда сказал, что мост рушится. Ближайшие автомобильные развязки из-за неожиданного закрытия путепровода встали в пробки.

Спустя три недели в мэрии Ярославля попытались объяснить, в чем все-таки дело и когда мост откроют.

— В конце мая в ходе ежедневного мониторинга были выявлены дефекты в пролётном строении. Сейчас проектная организация предоставила Научно-исследовательскому институту мостов и гидротехнических сооружений варианты решения данных дефектов. Авторский надзор проверит расчётные схемы и выдаст свои заключения относительно видов работ, которые необходимо произвести, чтобы устранить недочёты, — сказали в мэрии. — Подрядчик обещает сдать объект в срок, то есть в октябре текущего года. Ремонтные работы идут на съездах, основном участке и опорах.