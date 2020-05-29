29 мая пятница
СЕЙЧАС +13°С
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня Губернатор продлил ограничения: что это значит

Все новости

Все новости
Въезд на мост блокировали бетонными плитами

Въезд на мост блокировали бетонными плитами

В Ярославле днем 29 мая перекрыли Добрынинский мост. На выезде поставили бетонные плиты. Из-за того, что все автомобили разворачивают в объезд, на ближайших улицах скопились пробки. Машины стоят в сторону проспекта Октября и на улице Автозаводской от Белинского.

Все стоит

Все стоит

Читатели 76.RU подошли к рабочим, находившимся на мосту, чтобы спросить, что случилось.

— Мост рушится, — спокойно сказал один из рабочих.

Вот так выглядит пробка. И это только в одну сторону!

Вот так выглядит пробка. И это только в одну сторону!

Власти прокомментировали ситуацию.

— Выявлены дефекты в пролетных строениях, — объяснили причину перекрытия в мэрии Ярославля. — Для дальнейшей эксплуатации требуется немедленно ограничить движения. Приносим извинения, что заранее не опубликовали эту информацию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Добрынинский мостпробки в Ярославле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!