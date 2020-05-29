В Ярославле днем 29 мая перекрыли Добрынинский мост. На выезде поставили бетонные плиты. Из-за того, что все автомобили разворачивают в объезд, на ближайших улицах скопились пробки. Машины стоят в сторону проспекта Октября и на улице Автозаводской от Белинского.
Читатели 76.RU подошли к рабочим, находившимся на мосту, чтобы спросить, что случилось.
— Мост рушится, — спокойно сказал один из рабочих.
Власти прокомментировали ситуацию.
— Выявлены дефекты в пролетных строениях, — объяснили причину перекрытия в мэрии Ярославля. — Для дальнейшей эксплуатации требуется немедленно ограничить движения. Приносим извинения, что заранее не опубликовали эту информацию.