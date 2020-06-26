В ярославских ЗАГСах снова разрешили торжественно жениться

Молодоженам Ярославской области снова разрешили расписываться в ЗАГСах и Дворце бракосочетания с участием гостей. Торжественные церемонии вернут со 2 июля.
— После каждой церемонии будут проводить дезинфекцию. Количество гостей мы рекомендуем ограничить. Всем присутствующим, кроме жениха и невесты, необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, — рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния правительства Ярославской области Ирина Колобова.
Напомним, до этого из-за коронавируса регистрировать брак в Ярославской области можно было только в исключительных случаях и без присутствия гостей. Тем не менее с марта свои отношения всё-таки решили узаконить более 1100 пар. На июль заявления подали 828 пар.
С 27 июня в Ярославской области открываются торговые центры.