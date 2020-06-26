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В ярославских ЗАГСах снова разрешили торжественно жениться

На церемонию пустят гостей, но только в масках и перчатках

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Со 2 июля в Ярославле восстанавливается работа ЗАГСов

Со 2 июля в Ярославле восстанавливается работа ЗАГСов

Молодоженам Ярославской области снова разрешили расписываться в ЗАГСах и Дворце бракосочетания с участием гостей. Торжественные церемонии вернут со 2 июля.

— После каждой церемонии будут проводить дезинфекцию. Количество гостей мы рекомендуем ограничить. Всем присутствующим, кроме жениха и невесты, необходимо надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, — рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния правительства Ярославской области Ирина Колобова.

Напомним, до этого из-за коронавируса регистрировать брак в Ярославской области можно было только в исключительных случаях и без присутствия гостей. Тем не менее с марта свои отношения всё-таки решили узаконить более 1100 пар. На июль заявления подали 828 пар.

С 27 июня в Ярославской области открываются торговые центры.

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