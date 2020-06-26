В ярославских ЗАГСах снова разрешили торжественно жениться

Напомним, до этого из-за коронавируса регистрировать брак в Ярославской области можно было только в исключительных случаях и без присутствия гостей. Тем не менее с марта свои отношения всё-таки решили узаконить более 1100 пар. На июль заявления подали 828 пар.

С 27 июня в Ярославской области открываются торговые центры.