«Нужно их поддержать»: в Ярославской области открывают торговые центры

Важно, что возобновить работу смогут только непродовольственные магазины. Фуд-корты, кинотеатры и прочие досуговые центры, расположенные в торговых центрах, во избежание большого скопления людей, пока останутся закрытыми.



— Но при условии сохранения такой же эпидемиологической ситуации, уже в ближайшее время мы сможем обсуждать переход к третьему этапу снятия ограничений, который означает возвращение к привычному укладу жизни, — добавили в правительстве.



При этом официального постановления об открытии ещё нет. Информация об этом опубликована только на официальных страницах губернатора в соцсетях.

Напомним, торговые центры в Ярославской области закрылись из-за коронавируса 28 марта. В них было разрешено работать только продовольственным магазинам и магазинам товаров первой необходимости. Сейчас в регионе уже многие организации вернулись к привычному графику работы. В том числе открыты летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-центры принимают гостей по предварительной записи, спортшколы занимаются с детьми, работают музеи, библиотеки, зоопарк. При этом в Ярославской области продолжает действовать масочный режим и запрещены массовые мероприятия.