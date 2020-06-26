«Нужно их поддержать»: в Ярославской области открывают торговые центры

В Ярославской области с 27 июня откроют все торговые центры.
— Владельцы магазинов в них из-за трехмесячного простоя в пандемию получили большой ущерб. Это большой сегмент малого и среднего предпринимательства региона: у нас 258 торговых комплексов, в которых несколько тысяч арендаторов, которые кормят и свои семьи. Нужно их поддержать, — пояснил своё решение губернатор региона Дмитрий Миронов.
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В правительстве Ярославской области подчеркнули, что работать торговые центры смогут только с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, магазины должны заниматься обработкой помещений дезинфицирующими средствами, иметь антисептики для обработки рук, маски и перчатки для персонала, следить за соблюдением дистанции в залах.
Важно, что возобновить работу смогут только непродовольственные магазины. Фуд-корты, кинотеатры и прочие досуговые центры, расположенные в торговых центрах, во избежание большого скопления людей, пока останутся закрытыми.
— Но при условии сохранения такой же эпидемиологической ситуации, уже в ближайшее время мы сможем обсуждать переход к третьему этапу снятия ограничений, который означает возвращение к привычному укладу жизни, — добавили в правительстве.
При этом официального постановления об открытии ещё нет. Информация об этом опубликована только на официальных страницах губернатора в соцсетях.
Напомним, торговые центры в Ярославской области закрылись из-за коронавируса 28 марта. В них было разрешено работать только продовольственным магазинам и магазинам товаров первой необходимости. Сейчас в регионе уже многие организации вернулись к привычному графику работы. В том числе открыты летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-центры принимают гостей по предварительной записи, спортшколы занимаются с детьми, работают музеи, библиотеки, зоопарк. При этом в Ярославской области продолжает действовать масочный режим и запрещены массовые мероприятия.
С 26 июня стало можно записываться на приём к терапевтам и узким специалистам.