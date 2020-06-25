В Ярославской области расширили работу поликлиник: какие врачи начнут принимать с 26 июня

Ярославская область с 26 июня перейдёт на новый этап расширения плановой помощи в больницах и поликлиниках. И, соответственно, на новые послабления режима, действующего из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.
— В связи с улучшением показателей по коронавирусной инфекции мы постепенно переходим к возобновлению оказания плановой медицинской помощи, – сказал губернатор. – Сейчас открывается электронная запись к специалистам по пяти самым востребованным пациентами направлениям. Работа поликлиник будет строиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой будут по-прежнему обследоваться на дому.
Для снижения риска заражения коронавирусом в поликлиниках потоки больных и здоровых пациентов будут максимально разделены, пациенты с симптомами ОРВИ будут сразу направляться в фильтр-боксы, врачи будут принимать по одному пациенту — по записи, раз в полчаса.
Что в больницах и поликлиниках будет работать с 26 июня:
- высокотехнологичная помощь по всем профилям — в областной больнице, в областной детской больнице, в больнице имени Соловьёва, в центральной городской больнице;
- приём в поликлиниках — терапевты, хирурги, педиатры, офтальмологи, стоматологи;
- выездная служба клинико-диагностического центра областной больницы для работы в районах.
Видео: СТОП! Коронавирус. Ярославская область/Telegram.com
Напомним, поэтапное восстановление медицинской помощи после ограничений, связанных с коронавирусом, в прежнем формате в регионе началось с 15 июня. В частности уже сейчас возможна вакцинация детей и призывников, плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, получение справок для ГИБДД, для разрешения на оружие и других, плановое лечение в стационарах болезней сердечно-сосудистой системы, гастро- и онкопрофиля, в поликлиниках — приём пациентов неврологами, онкологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, кардиологами. Также врачи не переставали оказывать экстренную помощь больным по всем направлениям.