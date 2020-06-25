В Ярославской области расширили работу поликлиник: какие врачи начнут принимать с 26 июня

Ярославская область с 26 июня перейдёт на новый этап расширения плановой помощи в больницах и поликлиниках. И, соответственно, на новые послабления режима, действующего из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.



— В связи с улучшением показателей по коронавирусной инфекции мы постепенно переходим к возобновлению оказания плановой медицинской помощи, – сказал губернатор. – Сейчас открывается электронная запись к специалистам по пяти самым востребованным пациентами направлениям. Работа поликлиник будет строиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой будут по-прежнему обследоваться на дому.