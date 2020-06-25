25 июня четверг
СЕЙЧАС +19°С
usd 68.84
eur 77.76
Тема дня Симптомы COVID остаются после выздоровления

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

В Ярославской области расширили работу поликлиник: какие врачи начнут принимать с 26 июня

Записывать пациентов на приём в поликлиниках будут с интервалом в полчаса

1 239
Обсудить

Поделиться

С 26 июня в Ярославской области начнут действовать новые послабления в работе поликлиник

С 26 июня в Ярославской области начнут действовать новые послабления в работе поликлиник

Ярославская область с 26 июня перейдёт на новый этап расширения плановой помощи в больницах и поликлиниках. И, соответственно, на новые послабления режима, действующего из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

— В связи с улучшением показателей по коронавирусной инфекции мы постепенно переходим к возобновлению оказания плановой медицинской помощи, – сказал губернатор. – Сейчас открывается электронная запись к специалистам по пяти самым востребованным пациентами направлениям. Работа поликлиник будет строиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Пациенты с признаками ОРВИ и температурой будут по-прежнему обследоваться на дому.

Для снижения риска заражения коронавирусом в поликлиниках потоки больных и здоровых пациентов будут максимально разделены, пациенты с симптомами ОРВИ будут сразу направляться в фильтр-боксы, врачи будут принимать по одному пациенту — по записи, раз в полчаса.

Что в больницах и поликлиниках будет работать с 26 июня:

  • высокотехнологичная помощь по всем профилям — в областной больнице, в областной детской больнице, в больнице имени Соловьёва, в центральной городской больнице;
  • приём в поликлиниках — терапевты, хирурги, педиатры, офтальмологи, стоматологи;
  • выездная служба клинико-диагностического центра областной больницы для работы в районах.

Видео: СТОП! Коронавирус. Ярославская область/Telegram.com

Напомним, поэтапное восстановление медицинской помощи после ограничений, связанных с коронавирусом, в прежнем формате в регионе началось с 15 июня. В частности уже сейчас возможна вакцинация детей и призывников, плановое лечение пациентов с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, получение справок для ГИБДД, для разрешения на оружие и других, плановое лечение в стационарах болезней сердечно-сосудистой системы, гастро- и онкопрофиля, в поликлиниках — приём пациентов неврологами, онкологами, эндокринологами, гастроэнтерологами, кардиологами. Также врачи не переставали оказывать экстренную помощь больным по всем направлениям.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поликлиникибольницыкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!