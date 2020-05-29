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Губернатор объяснил, почему продлил коронавирусные ограничения

Режим повышенной готовности в Ярославской области будет действовать до 15 июня

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Губернатор объяснил, что ждет ярославцев до 15 июня

Губернатор объяснил, что ждет ярославцев до 15 июня

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объяснил, почему решил продлить в регионе коронавирусные ограничения до 15 июня. По словам главы региона, эпидемиологическая обстановка в области по-прежнему сложная. В больничных стационарах лечатся слишком много пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Существующий режим работы предприятий продлевается до 7 июня.

— Единственное, что изменится — будет расширен перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового домов, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года. Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, турбазах, домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня. До этой же даты рекомендуем жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, — сказал губернатор.


Мы подробно разобрали новый указ губернатора и рассказали, что подразумевается под ограничениями.

Напомним, 29 мая в Ярославской области заболевших коронавирусной инфекцией стало больше на 84 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. Пополнился и список умерших от болезни: в него записали одного человека.

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коронавирусограничения из-за коронавирусаЯрославская область
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