Губернатор объяснил, почему продлил коронавирусные ограничения

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объяснил, почему решил продлить в регионе коронавирусные ограничения до 15 июня. По словам главы региона, эпидемиологическая обстановка в области по-прежнему сложная. В больничных стационарах лечатся слишком много пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. Существующий режим работы предприятий продлевается до 7 июня.



— Единственное, что изменится — будет расширен перечень социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового домов, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года. Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, турбазах, домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня. До этой же даты рекомендуем жителям старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, — сказал губернатор.