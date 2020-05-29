В Ярославской области 29 мая заболевших коронавирусной инфекцией стало больше на 84 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. Пополнился и список умерших от болезни: в него записали одного человека.

— В Ярославской области +84, заболевших за всё время — 2976, новых выздоровевших — 45, летальных — 1. Всего 698 выздоровевших и 14 умерших соответственно, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.