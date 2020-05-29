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Число заболевших продолжает увеличиваться

Число заболевших продолжает увеличиваться

В Ярославской области 29 мая заболевших коронавирусной инфекцией стало больше на 84 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. Пополнился и список умерших от болезни: в него записали одного человека.

— В Ярославской области +84, заболевших за всё время — 2976, новых выздоровевших — 45, летальных — 1. Всего 698 выздоровевших и 14 умерших соответственно, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.

Накануне власти объяснили, почему люди в COVID-отделениях умирают, но не попадают в официальную статистику.

В России за сутки заболели 8572 человека, выздоровели 8264 человека. Умерли — 252, это самая большая цифра за всё время пандемии.

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