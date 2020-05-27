Документ на скане читается трудно, даём его расшифровку:



«В связи с большим объёмом поступающих проб на исследования COVID-19 в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, в филиалы ФБУЗ в г. Рыбинске и г. Ростове возможности этих лабораторий не позволяют своевременно исследовать объём поступающих проб.







При направлении проб из лечебных учреждений области на COVID-19 прошу учитывать максимально возможное количество выполняемых исследований в сутки:







— ФБУЗ «ЦГиЭ в ЯО» — 600 исследований;

— филиал ФБУЗ в г. Рыбинске — 100 исследований;

— филиал в г. Ростове — 50 исследований.







Указанные ограничения вступают в силу с 21.05.2020 г. Прошу проинформировать все ЛПУ области.







Главный врач Н. Л. Карпов».





Такой документ насторожил, ведь на основании исследованных проб составляется статистика по заразившимся коронавирусом. Её даёт каждое утро региональный оперативный штаб. Означает ли этот документ, что данные оперштаба могут быть неверными и статистика заболеваемости по области иная? Так ли близко плато, как мы себе представляли, основываясь на ежедневных данных?

