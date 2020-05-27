В распоряжении редакции 76.RU оказался документ, разосланный по больницам области 21 мая.
В нём за подписью главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области Николая Карпова — обращение к больницам региона. Главный врач просит учитывать максимальное количество проб для исследования на ковид, которые можно отправлять в центр эпидемиологии и его филиалы. Отправлять можно не все имеющиеся, а столько, сколько смогут осилить лаборатории. В документе сказано — все пробы лаборатории просто не успевают проверить вовремя.
Документ на скане читается трудно, даём его расшифровку:
«В связи с большим объёмом поступающих проб на исследования COVID-19 в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, в филиалы ФБУЗ в г. Рыбинске и г. Ростове возможности этих лабораторий не позволяют своевременно исследовать объём поступающих проб.
При направлении проб из лечебных учреждений области на COVID-19 прошу учитывать максимально возможное количество выполняемых исследований в сутки:
— ФБУЗ «ЦГиЭ в ЯО» — 600 исследований;
— филиал ФБУЗ в г. Рыбинске — 100 исследований;
— филиал в г. Ростове — 50 исследований.
Указанные ограничения вступают в силу с 21.05.2020 г. Прошу проинформировать все ЛПУ области.
Главный врач Н. Л. Карпов».
Такой документ насторожил, ведь на основании исследованных проб составляется статистика по заразившимся коронавирусом. Её даёт каждое утро региональный оперативный штаб. Означает ли этот документ, что данные оперштаба могут быть неверными и статистика заболеваемости по области иная? Так ли близко плато, как мы себе представляли, основываясь на ежедневных данных?
Мы направили запрос в Роспотребнадзор по Ярославской области (центр гигиены и эпидемиологии — подразделение этого ведомства).
— Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, а также филиалы в Ростове и Рыбинске работают в прежнем режиме, никаких ограничений на количество исследований в сутки не установлено. Среднее количество исследований составляет 1500 в сутки. Коэффициент исследований составляет 95,6 на 100 тысяч населения, — рассказали порталу 76.RU.
Как стало известно порталу 76.RU, документ, подписанный главврачом центра, был сразу отменён Роспотребнадзором.
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