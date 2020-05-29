В Ярославской области коронавирусные ограничения продлили до 15 июня: что это значит

1
Про МФЦ и рестораны
В МФЦ так же, как и прежде, можно будет попасть по записи. Сидеть в ресторанах нельзя, весь общепит — рестораны, кафе, бары — могут работать только навынос и с доставкой.
2
Про парикмахерские
Пункт про салоны красоты и парикмахерские утратил силу, так как они теперь работают.
3
Про пожилых людей
В прежнем указе было сказано, что люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Теперь эту обязанность сняли, осталась только рекомендация, то есть добровольная самоизоляция.
4
Про маски
Масочный режим у нас введён отдельно от режима повышенной готовности. Он действует пока неопределенное время — до соответствующего указа губернатора. Указа, прекращающего масочный режим, пока не было.
Где нужно носить маски:
- при проезде во всех видах транспорта общего пользования;
- в такси;
- на остановках;
- вокзалах;
- автозаправках;
- в медицинских организациях;
- аптеках;
- магазинах;
- на всех предприятиях, продолжающих свою работу;
- при посещении организаций, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- в органах власти.
5
Полный текст указа
Изучить документ можно здесь: