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В Ярославской области коронавирусные ограничения продлили до 15 июня: что это значит

Разбираемся в указе главы региона

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Лето увидим из окна

Лето увидим из окна

В Ярославской области продлили коронавирусные ограничения до 15 июня. Такой указ подписал глава региона (документ опубликован на официальном портале правовой информации). Разбираемся, что это означает.

По-прежнему будут закрыты магазины одежды и кинотеатры, запрещены и массовые мероприятия. Смотрим, что по остальным пунктам.

1

Про МФЦ и рестораны

В МФЦ так же, как и прежде, можно будет попасть по записи. Сидеть в ресторанах нельзя, весь общепит — рестораны, кафе, бары — могут работать только навынос и с доставкой.

2

Про парикмахерские

Пункт про салоны красоты и парикмахерские утратил силу, так как они теперь работают.

3

Про пожилых людей

В прежнем указе было сказано, что люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Теперь эту обязанность сняли, осталась только рекомендация, то есть добровольная самоизоляция.

4

Про маски

Масочный режим у нас введён отдельно от режима повышенной готовности. Он действует пока неопределенное время — до соответствующего указа губернатора. Указа, прекращающего масочный режим, пока не было.

Где нужно носить маски:

  • при проезде во всех видах транспорта общего пользования;
  • в такси;
  • на остановках;
  • вокзалах;
  • автозаправках;
  • в медицинских организациях;
  • аптеках;
  • магазинах;
  • на всех предприятиях, продолжающих свою работу;
  • при посещении организаций, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг;
  • в органах власти.

5

Полный текст указа

Изучить документ можно здесь:

Указ о продлении ограничений в Ярославской области

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