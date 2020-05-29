В Ярославской области коронавирусные ограничения продлили до 15 июня: что это значит

В Ярославской области продлили коронавирусные ограничения до 15 июня. Такой указ подписал глава региона (документ опубликован на официальном портале правовой информации). Разбираемся, что это означает.

По-прежнему будут закрыты магазины одежды и кинотеатры, запрещены и массовые мероприятия. Смотрим, что по остальным пунктам.