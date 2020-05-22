В правительстве Ярославской области рассказали, как будут работать предприятия с 23 по 31 мая . В новом постановлении говорится, что работать по-прежнему смогут магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, салоны сотовой связи, парикмахерские и химчистки.

— Кафе и рестораны продолжат работать исключительно на вынос и доставку. Учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений вправе функционировать без очного присутствия посетителей, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Разрешена работа ряда филиалов и офисов многофункциональных центров, центров занятости населения при условии обеспечения предварительной записи граждан.