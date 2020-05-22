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До 31 мая у ярославцев точно не получится сходить в ресторан или торговый центр

До 31 мая у ярославцев точно не получится сходить в ресторан или торговый центр

В правительстве Ярославской области рассказали, как будут работать предприятия с 23 по 31 мая. В новом постановлении говорится, что работать по-прежнему смогут магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, салоны сотовой связи, парикмахерские и химчистки.

— Кафе и рестораны продолжат работать исключительно на вынос и доставку. Учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений вправе функционировать без очного присутствия посетителей, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Разрешена работа ряда филиалов и офисов многофункциональных центров, центров занятости населения при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Школы и университеты продолжат обучение в дистанционной форме. В садиках региона будут открыты только дежурные группы.

Напомним, в Ярославской области второй день нет увеличения прироста числа заболевших: на 22 мая выявили ещё 103 случая. Сегодня в правительстве региона рассказали, в какие больницы повезут новых заболевших COVID-19. К 1 июня за счет районных больниц регион намерен увеличить количество мест для больных коронавирусом или его симптомами до 1187.

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коронавирусЯрославская областьресторанышколыТорговые центры
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