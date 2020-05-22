В правительстве Ярославской области рассказали, как будут работать предприятия с 23 по
— Кафе и рестораны продолжат работать исключительно на вынос и доставку. Учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений вправе функционировать без очного присутствия посетителей, — уточнили в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области. — Разрешена работа ряда филиалов и офисов многофункциональных центров, центров занятости населения при условии обеспечения предварительной записи граждан.
Школы и университеты продолжат обучение в дистанционной форме. В садиках региона будут открыты только дежурные группы.
Напомним, в Ярославской области второй день нет увеличения прироста числа заболевших: на