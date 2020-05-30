Полкилометра от оживленного проспекта Октября, и ты будто в кино про сталкеров. Это бывший завод синтетического каучука. Мы были здесь ровно три года назад. Тогда завод был в подборке умерших ярославских предприятий. Видно, что территория сейчас обновляется. Сносят здания, их место расчищают, огораживают забором и собираются строить что-то новое. Два самых больших корпуса еще стоят. Что ж, гуляем сегодня по заводским заброшкам.
Это здание сносить, по всей видимости, не собираются. Убрали все стёкла, а внутри полностью вычистили всё, что когда-то принадлежало заводу. Кое-где еще остались старые двери, стулья, бочки, но в целом даже чисто... Смотрим, что осталось от прошлой заводской жизни здесь сейчас.
Строительство заводов резино-асбестового комбината началось в 1929 году, а завода СК-1 — в 1931 году. Все советское время территория завода медленно разрасталась, но распад СССР сыграл злую шутку с предприятием. Сам завод впервые остановился в 1993 году, затем лихорадочно пытался возобновить деятельность, но с 2005 года производство встало окончательно, а с 2007 года его руководство было признано банкротом.
Ходить внутри этого здания оказалось намного страшнее и сложнее. Всюду мусор, битые стекла, куски бетона. Видимо, его решили не сохранять, и снос — это уже дело времени. Пристройки уже снесли, и этот семиэтажный гигант тоже ждёт своего часа.