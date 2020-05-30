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На крыше здания уже выросли деревья

На крыше здания уже выросли деревья

Полкилометра от оживленного проспекта Октября, и ты будто в кино про сталкеров. Это бывший завод синтетического каучука. Мы были здесь ровно три года назад. Тогда завод был в подборке умерших ярославских предприятий. Видно, что территория сейчас обновляется. Сносят здания, их место расчищают, огораживают забором и собираются строить что-то новое. Два самых больших корпуса еще стоят. Что ж, гуляем сегодня по заводским заброшкам.

Фото 1: Александра Савельева

Это здание сносить, по всей видимости, не собираются. Убрали все стёкла, а внутри полностью вычистили всё, что когда-то принадлежало заводу. Кое-где еще остались старые двери, стулья, бочки, но в целом даже чисто... Смотрим, что осталось от прошлой заводской жизни здесь сейчас.

Своеобразная зона отдыха

Своеобразная зона отдыха

Строительство заводов резино-асбестового комбината началось в 1929 году, а завода СК-1 — в 1931 году. Все советское время территория завода медленно разрасталась, но распад СССР сыграл злую шутку с предприятием. Сам завод впервые остановился в 1993 году, затем лихорадочно пытался возобновить деятельность, но с 2005 года производство встало окончательно, а с 2007 года его руководство было признано банкротом.

Старые заводские двери и техника безопасности

Старые заводские двери и техника безопасности

Все стекла в здании выбили

Все стекла в здании выбили

В цехе гуляет сквозняк

В цехе гуляет сквозняк

Постеры из прошлой жизни

Постеры из прошлой жизни

Светлое будущее где-то там, но это не точно

Светлое будущее где-то там, но это не точно

Лампы пока никто не снял

Лампы пока никто не снял

Вроде бы просто крепление, но столько отчаяния

Вроде бы просто крепление, но столько отчаяния

В полу много круглых отверстий

В полу много круглых отверстий

Рядом стоит еще один заводской скелет

Рядом стоит еще один заводской скелет

Наскальное творчество

Наскальное творчество

А рядом двухэтажное здание уже снесли

А рядом двухэтажное здание уже снесли

Кончился завод

Кончился завод

Этого здания уже нет

Фото 1: Александра Савельева

Ходить внутри этого здания оказалось намного страшнее и сложнее. Всюду мусор, битые стекла, куски бетона. Видимо, его решили не сохранять, и снос — это уже дело времени. Пристройки уже снесли, и этот семиэтажный гигант тоже ждёт своего часа.

Видимо, время этого гиганта тоже на исходе

Фото 1: Александра Савельева
А кажется еще вполне крепким

А кажется еще вполне крепким

Панорамные окна величественны

Панорамные окна величественны

Здесь жизни больше нет

Здесь жизни больше нет

Смотришь вниз, и кружится голова

Смотришь вниз, и кружится голова

Декорации для фильма про апокалипсис

Декорации для фильма про апокалипсис

Здесь хлам никто не убирает

Здесь хлам никто не убирает

А на крыше свобода и облака

А на крыше свобода и облака

Грустный дом...

Грустный дом...

И зловещие окна

И зловещие окна

Рядом с ним уже начинается новая жизнь

Рядом с ним уже начинается новая жизнь

Еще одна площадка для строительства полностью расчищена

Еще одна площадка для строительства полностью расчищена

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