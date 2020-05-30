Полкилометра от оживленного проспекта Октября, и ты будто в кино про сталкеров. Это бывший завод синтетического каучука. Мы были здесь ровно три года назад. Тогда завод был в подборке умерших ярославских предприятий. Видно, что территория сейчас обновляется. Сносят здания, их место расчищают, огораживают забором и собираются строить что-то новое. Два самых больших корпуса еще стоят. Что ж, гуляем сегодня по заводским заброшкам.