В Ярославской области с 16 мая действует обязательный масочный режим. Согласно указу губернатора, все жители должны носить маски в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках, на работе и в других общественных местах. Однако у ярославцев до сих пор остаются вопросы о том, в каких случаях маска обязательна, а в каких нет. Например, много вопросов о ношении масок в машинах. Оперштаб Ярославской области дал разъяснения по этой теме:



Должны ли и водитель, и пассажиры такси быть в масках?



В соответствии с указом губернатора, пользоваться масками в обязательном порядке нужно в общественном транспорте и такси. Причем в масках в этих случаях должны быть и водители, и пассажиры.

