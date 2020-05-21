В Ярославской области с 16 мая действует обязательный масочный режим. Согласно указу губернатора, все жители должны носить маски в транспорте, на остановках, в магазинах, аптеках, на работе и в других общественных местах. Однако у ярославцев до сих пор остаются вопросы о том, в каких случаях маска обязательна, а в каких нет. Например, много вопросов о ношении масок в машинах. Оперштаб Ярославской области дал разъяснения по этой теме:
Должны ли и водитель, и пассажиры такси быть в масках?
В соответствии с указом губернатора, пользоваться масками в обязательном порядке нужно в общественном транспорте и такси. Причем в масках в этих случаях должны быть и водители, и пассажиры.
Должны ли надевать маски водитель и пассажиры в личном транспорте?
Личный транспорт не входит в перечень мест, где действует масочный режим. Поэтому использование масок водителями и пассажирами в этом случае носит рекомендательный характер. При условии, что личный транспорт используется только для перевозки проживающих совместно членов семьи. С коллегами по работе вы должны общаться в масках.
Должен ли ехать в маске водитель личного авто, если он один?
Это необязательно.
Напомним, тех, кто не носит маски в положенных местах, могут привлечь к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушителям грозит штраф — от 1 до 30 тысяч рублей. Решение о наказании после составления административного протокола принимают суды. Нарушители могут отделаться предупреждением или лишиться определенной суммы.