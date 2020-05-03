В Ярославскую область за последние два дня вернули восемь человек, отдых которых затянулся. Люди не могли вылететь из-за границы из-за начавшейся пандемии.



— Сегодня вернулись домой из Таиланда два ярославца, — рассказали в оперштабе региона. — 2 мая еще шесть ярославцев, летевших авиарейсом Дели — Санкт-Петербург — Москва, были доставлены в область.



Всего с 27 апреля удалось вернуть 34 жителя Ярославской области из Греции, Индии, Израиля, США, Узбекистана, Шри-Ланки, Таиланда.



— Из аэропортов прилёта и обсерваторов в других регионах ярославцев забирают автобусы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с обязательным медицинским сопровождением, — сообщили в оперативном штабе. — После прибытия жители должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

