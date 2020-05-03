3 мая воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
usd 72.73
eur 79.12
Тема дня Резкий прирост в Ярославле: карта коронавируса
СЕЙЧАС +20°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
Вернувшиеся люди должны на две недели уйти на карантин

Вернувшиеся люди должны на две недели уйти на карантин

В Ярославскую область за последние два дня вернули восемь человек, отдых которых затянулся. Люди не могли вылететь из-за границы из-за начавшейся пандемии.

— Сегодня вернулись домой из Таиланда два ярославца, — рассказали в оперштабе региона. — 2 мая еще шесть ярославцев, летевших авиарейсом Дели — Санкт-Петербург — Москва, были доставлены в область.

Всего с 27 апреля удалось вернуть 34 жителя Ярославской области из Греции, Индии, Израиля, США, Узбекистана, Шри-Ланки, Таиланда.

— Из аэропортов прилёта и обсерваторов в других регионах ярославцев забирают автобусы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с обязательным медицинским сопровождением, — сообщили в оперативном штабе. — После прибытия жители должны пройти обязательный двухнедельный карантин.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!