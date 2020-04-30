«Всем русским городам в пример»: Артемия Лебедева поразили фонарные столбы в Рыбинске

Известный дизайнер Артемий Лебедев решил нарушить самоизоляцию в столице и махнул в Ярославскую область.



— Короче, в целях исполнения постановления правительства о самоизоляции, я сел на катер и уехал на неделю по рекам, — написал Артемий в своём Инстаграм. — На пути из Москвы в Ярославль нет ни одного блокпоста. Можно доехать, сесть на катер и поплыть в свое удовольствие. Я хотел начать в Нижнем Новгороде, но там с понедельника ввели пропуски по прописке. Поэтому старт в Ярославле.

