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«Всем русским городам в пример»: Артемия Лебедева поразили фонарные столбы в Рыбинске

Известный дизайнер решил устроить недельный речной тур

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Известному дизайнеру понравился центр Рыбинска

Известному дизайнеру понравился центр Рыбинска

Известный дизайнер Артемий Лебедев решил нарушить самоизоляцию в столице и махнул в Ярославскую область.

— Короче, в целях исполнения постановления правительства о самоизоляции, я сел на катер и уехал на неделю по рекам, — написал Артемий в своём Инстаграм. — На пути из Москвы в Ярославль нет ни одного блокпоста. Можно доехать, сесть на катер и поплыть в свое удовольствие. Я хотел начать в Нижнем Новгороде, но там с понедельника ввели пропуски по прописке. Поэтому старт в Ярославле.

На катере Артемий Лебедев добрался до Рыбинска, где оценил шлюзы и центр города.

— В Рыбинске внедрили симпатичный дизайн-код: по всему центру вывески должны быть выполнены на дореволюционный манер. Не все в это играют, но эксперимент любопытный, — написал в Инстаграме Лебедев. — Добавляет привлекательности. Что еще хорошего нового в Рыбинске: в центре повесили маленькие дорожные знаки, это очень помогает красоте города. И еще поставили тоже в центре о******е (очень красивые) фонарные столбы. Чёрные, как в Лондоне. Это вообще всем русским городам в пример.

Подписчики дизайнера оценили вывески в центре Рыбинска, а местные в комментариях предложили провести экскурсию по городу.

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Артемий ЛебедевРыбинск
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