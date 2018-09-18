Примерно так будут выглядеть вывески в Рыбинске

Власти Рыбинска хотят заменить в городе современные рекламные вывески на дореволюционные. Планируют начать со зданий в историческом центре Рыбинска. Некоторые таблички будут похожи на те, что были в XIX — начале XX века.

— Концепция предусматривает стилизованное дореволюционное написание слов, определенные шрифты, цвета и декоративные элементы конструкции. Вывески не должны нарушать архитектурно-художественный облик города и здания, на котором они размещаются, — рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства Рыбинска.

К созданию этой идеи привлекли архитекторов, историков и дизайнеров. Эксперты утверждают, что для изготовления таких вывесок подойдут только натуральные материалы. Первые шаги уже сделаны: рядом с Красной площадью в Рыбинске уже есть вывески с дореволюционной лексикой и тематическим шрифтом. Сейчас заменяют вывески на Стоялой улице.



Ярославский мэр тоже озабочен проблемой сохранения исторического облика города. Правда, действовал он радикально: специальные бригады сдирали со зданий всю рекламу.