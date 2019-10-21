21 октября понедельник
СЕЙЧАС +10°С
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Город

Дорожные знаки станут меньше: в Рыбинске начали ремонт улиц

Зачем в администрации города приняли такое решение

Поделиться

518
Обсудить
Миниатюрные знаки будут лучше вписываться во внешний облик города

Миниатюрные знаки будут лучше вписываться во внешний облик города

В Рыбинске начался ремонт улицы Крестовой. Без внимания не оставили и дорожные знаки. В администрации города решили сделать указатели почти в два раза меньше, чем было раньше.

Замена дорожных знаков делается для того, чтобы улучшить внешний вид улиц.

— ГОСТ разрешает использовать такие знаки, они удачнее вписываются в окружающую среду. На улице Крестовой у нас постепенно реставрируются фасады старинных зданий, появляются новые вывески. Уменьшенные знаки не будут загромождать исторический центр своими размерами, — рассказал заместитель директора «Управления городского хозяйства» в Рыбинске Игорь Клунок.

Как рассказали в администрации Рыбинска, во время ремонта планируют заменить более 350 знаков на участке от Соборной площади до улицы Луначарского.

Тем временем горку из грязи в Ярославле заменили на красивый детский городок, но, как заверили эксперты, детей лучше к нему не подпускать

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонтРыбинскавто

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!