Дорожные знаки станут меньше: в Рыбинске начали ремонт улиц

В Рыбинске начался ремонт улицы Крестовой. Без внимания не оставили и дорожные знаки. В администрации города решили сделать указатели почти в два раза меньше, чем было раньше.
Замена дорожных знаков делается для того, чтобы улучшить внешний вид улиц.
— ГОСТ разрешает использовать такие знаки, они удачнее вписываются в окружающую среду. На улице Крестовой у нас постепенно реставрируются фасады старинных зданий, появляются новые вывески. Уменьшенные знаки не будут загромождать исторический центр своими размерами, — рассказал заместитель директора «Управления городского хозяйства» в Рыбинске Игорь Клунок.
Как рассказали в администрации Рыбинска, во время ремонта планируют заменить более 350 знаков на участке от Соборной площади до улицы Луначарского.
Тем временем горку из грязи в Ярославле заменили на красивый детский городок, но, как заверили эксперты, детей лучше к нему не подпускать.