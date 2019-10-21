Дорожные знаки станут меньше: в Рыбинске начали ремонт улиц

Миниатюрные знаки будут лучше вписываться во внешний облик города

В Рыбинске начался ремонт улицы Крестовой. Без внимания не оставили и дорожные знаки. В администрации города решили сделать указатели почти в два раза меньше, чем было раньше.



Замена дорожных знаков делается для того, чтобы улучшить внешний вид улиц.



— ГОСТ разрешает использовать такие знаки, они удачнее вписываются в окружающую среду. На улице Крестовой у нас постепенно реставрируются фасады старинных зданий, появляются новые вывески. Уменьшенные знаки не будут загромождать исторический центр своими размерами, — рассказал заместитель директора «Управления городского хозяйства» в Рыбинске Игорь Клунок.

