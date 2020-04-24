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Два человека, заболевшие коронавирусом в Ярославской области, умерли

Два человека, заболевшие коронавирусом в Ярославской области, умерли

По данным федерального оперативного штаба России в Ярославской области, на 24 апреля 2020 года зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусом и вторая смерть — скончалась 60-летняя женщина.

За всё время в регионе заболели 305 человек, выздоровело уже 23 человека (+4 за сутки), умерло двое. Первую смерть от последствий коронавируса в Ярославской области зафиксировали всего два дня назад — скончался 69-летний мужчина. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

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