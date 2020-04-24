По данным федерального оперативного штаба России в Ярославской области, на 24 апреля 2020 года зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусом и вторая смерть — скончалась 60-летняя женщина.

За всё время в регионе заболели 305 человек , выздоровело уже 23 человека (+4 за сутки), умерло двое. Первую смерть от последствий коронавируса в Ярославской области зафиксировали всего два дня назад — скончался 69-летний мужчина. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.