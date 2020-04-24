По данным федерального оперативного штаба России в Ярославской области, на 24 апреля 2020 года зафиксировано
За всё время в регионе заболели
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано
Обновлённая информация от оперативного штаба
По данным федерального оперативного штаба России в Ярославской области, на 24 апреля 2020 года зафиксировано
За всё время в регионе заболели
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано
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