Друзья, наступает светлый праздник Пасхи. Но в этом году из-за коронавируса у нас всё стало непривычным. Так же и с празднованием — патриарх призвал верующих молиться дома. Однако храмы не закрыты, богослужение идёт. И сегодня мы благодаря помощи коллег с телеканала «Первый Ярославский» транслируем прямой эфир из Успенского собора Ярославля.
Начало трансляции — в 23:30.
Присоединяйтесь.
17 апреля 2020
Помоги бизнесу найти себя
Привет! Мы уже поняли, что меры, которые предлагают власти для спасения бизнеса, помогут примерно как подорожник при коронавирусе. Но если рухнет бизнес — рухнет всё. Мы сделали опрос, который позволит предпринимателям сориентироваться в потребностях горожан. Ответьте всего на несколько вопросов.