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Срочно Пасха. Прямой эфир из Успенского собора
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Патриарх попросил молиться дома, но храмы сегодня всё же открыты

Патриарх попросил молиться дома, но храмы сегодня всё же открыты

Друзья, наступает светлый праздник Пасхи. Но в этом году из-за коронавируса у нас всё стало непривычным. Так же и с празднованием — патриарх призвал верующих молиться дома. Однако храмы не закрыты, богослужение идёт. И сегодня мы благодаря помощи коллег с телеканала «Первый Ярославский» транслируем прямой эфир из Успенского собора Ярославля.

Начало трансляции — в 23:30.

Присоединяйтесь.

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коронавируспасхаУспенский соборCOVID-19
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