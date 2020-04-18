Друзья, наступает светлый праздник Пасхи. Но в этом году из-за коронавируса у нас всё стало непривычным. Так же и с празднованием — патриарх призвал верующих молиться дома. Однако храмы не закрыты, богослужение идёт. И сегодня мы благодаря помощи коллег с телеканала «Первый Ярославский» транслируем прямой эфир из Успенского собора Ярославля.



Начало трансляции — в 23:30.



Присоединяйтесь.