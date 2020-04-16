59-летний Виталий Леженко приехал к нам с подмосковных Люберец, где около 7 лет работал в местном самоуправлении. А затем вместе с нынешним мэром Ярославля поехал работать в Переславль-Залесский, где ему доверили вопросы ЖКХ. Интересно, что в тот период, когда Виталий Леженко отвечал за коммуналку в Переславле, город пережил немало ЧП. В Переславле разразился скандал между жителями и коммунальщиками за тёплые батареи осенью 2019 года. А в 2018 году больше половины жилых домов внезапно остались без горячей воды. Тем не менее, в мэрии сообщают, что в том же 2018 году областной департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов наградил его почётной грамотой за вклад в развитие отрасли.

Виталий Леженко родился в 1961 году в Днепропетровске. Университет окончил по специальности «Электрификация и автоматизация горных работ». В 1993 году переехал в Люберцы, где работал, в основном, в коммунальной сфере.

Сегодня в Ярославской области день обновления сферы ЖКХ: из областного департамента уволился ярославский специалист Михаил Кузнецов. До Виталия Леженко именно он руководил городским коммунальным хозяйством, но не сошёлся во взглядах с новым мэром Владимиром Волковым.