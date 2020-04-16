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Михаил Кузнецов несколько лет занимался вопросами ЖКХ, работая в структуре мэрии Ярославля. Но не поладил с новым мэром&nbsp;

Михаил Кузнецов несколько лет занимался вопросами ЖКХ, работая в структуре мэрии Ярославля. Но не поладил с новым мэром 

Известный ярославский чиновник, зарекомендовавший себя в сфере коммунального хозяйства, покидает властные структуры. Сегодня стало известно, что Михаил Кузецов увольняется из департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов по Ярославской области, где он занимал пост заместителя директора.

— Закончился срочный контракт, задачи, которые стояли перед мной, выполнены, работы выстроена. В ближайшее время определюсь с новым местом работы, — прокомментировал 76.RU Михаил Кузнецов.

Чиновник успел несколько лет поработать в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля, но ушёл зимой 2019 года, не поладив с новым мэром Владимиром Волковым. Конфликты с градоначальником тогда выливались в публичную порку со стороны мэра. До работы в мэрии Михаил Кузнецов много лет работал главой Дзержинского района — местные жители его любили.

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