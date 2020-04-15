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Субботники перенесли из-за режима самоизоляции

Субботники перенесли из-за режима самоизоляции

Пришла пора традиционных весенних субботников. Мы спросили у представителей мэрии, как и где в этом году это будет проходить, если, конечно, будет вообще.

— Пока не снимут ограничения по самоизоляции, никаких субботников проводиться не будет, — ответили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Врачи согласны с чиновниками и говорят, что субботники проводить сейчас категорически нельзя. Они уверяют, что уборка мусора — вопрос эстетики, и во время эпидемии думать нужно о здоровье и безопасности, но никак не о массовых сборах людей.

— Можно у себя во дворе выйти с граблями и немного прибраться, но только по одиночке — никаких «мы будем стоять подальше друг от друга» и так далее, — заявили медики. — Лучше оставаться дома, а когда мы все вместе сможем побороть эту заразу, тогда и займёмся наведением чистоты в городе.

Каждую весну на улицах, в парках и скверах Ярославля после зимы проводятся уличные субботники. Большими толпами собираются госслужащие, работники социальных служб, бюджетных организаций и все желающие жители города и перед майскими праздниками убирают мусор, который скопился за зиму в парках и скверах и стал более заметен после того, как растаял снег. Но сейчас в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, который был введен властями ранее и продлится, как минимум, до конца месяца, если режим экстренно не изменит оперативный штаб.

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городские субботникисамоизоляциякоронавирус
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