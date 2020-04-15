Пришла пора традиционных весенних субботников. Мы спросили у представителей мэрии, как и где в этом году это будет проходить, если, конечно, будет вообще.
— Пока не снимут ограничения по самоизоляции, никаких субботников проводиться не будет, — ответили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Врачи согласны с чиновниками и говорят, что субботники проводить сейчас категорически нельзя. Они уверяют, что уборка мусора — вопрос эстетики, и во время эпидемии думать нужно о здоровье и безопасности, но никак не о массовых сборах людей.
— Можно у себя во дворе выйти с граблями и немного прибраться, но только по одиночке — никаких «мы будем стоять подальше друг от друга» и так далее, — заявили медики. — Лучше оставаться дома, а когда мы все вместе сможем побороть эту заразу, тогда и займёмся наведением чистоты в городе.
Каждую весну на улицах, в парках и скверах Ярославля после зимы проводятся уличные субботники. Большими толпами собираются госслужащие, работники социальных служб, бюджетных организаций и все желающие жители города и перед майскими праздниками убирают мусор, который скопился за зиму в парках и скверах и стал более заметен после того, как растаял снег. Но сейчас в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, который был введен властями ранее и продлится, как минимум, до конца месяца, если режим экстренно не изменит оперативный штаб.