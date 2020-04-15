Пришла пора традиционных весенних субботников. Мы спросили у представителей мэрии, как и где в этом году это будет проходить, если, конечно, будет вообще.



— Пока не снимут ограничения по самоизоляции, никаких субботников проводиться не будет, — ответили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.



Врачи согласны с чиновниками и говорят, что субботники проводить сейчас категорически нельзя. Они уверяют, что уборка мусора — вопрос эстетики, и во время эпидемии думать нужно о здоровье и безопасности, но никак не о массовых сборах людей.

