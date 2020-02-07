Площадь Волкова хотят размежевать: три проекта, которые могут изменить её до неузнаваемости

Облик площади Волкова в Ярославле может измениться в обозримом будущем Фото: ООО «Концептор»

В мэрию Ярославля обратился застройщик «Спектр-Холдинг» с идеей размежевать площадь Волкова. Мэр сейчас находится в отпуске, и постановление о межевании площади подписала первый заместитель Алла Кибец 6 февраля. План межевания включает участок с круглой клумбой у театра, зелёной зоной у Знаменской башни, торгово-офисным центром в начале улицы Свободы (бывшая гостиница «Ярославль») с Власьевским сквером. Межевание земли — это уточнение границ земельных участков, установление их площади и местоположения. Для площади Волкова это может означать первый шаг к дальнейшей перекройке. К настоящему моменту существует уже несколько проектов застройки площади, расскажем о них подробнее.



Торговый центр с прогулочной зоной на крыше

Так как в ноябре 2019 года власти уже показывали на выставке Denkmal в Москве проект перестройки площади. Это была концепция реконструкции площади Волкова, которую демонстрировал бизнесмен и депутат Ярославской областной думы Яков Якушев и заместитель председателя правительства Роман Колесов. В этом проекте основная идея: восстановить здание бывшей гостиницы Кокуева, которое до 1980 года было пристроено вплотную к Знаменской башне, а саму площадь сделать пешеходной. — Данный проект представлен исключительно в форме концепции, как пример работы архитекторов. Говорить о возможности практической реализации данного проекта на данный момент невозможно. В настоящее время режимы достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» запрещают строительство на территории площади Волкова. Оценка воздействия данного проекта на объект всемирного наследия, которая в обязательном порядке должна производится ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ, не проводилась, — сразу оговорился зампред правительства Ярославской области Роман Колесов.

Рядом со Знаменской башней на макете — гостиница Кокуева с прогулочной зоной на крыше Фото: Роман Колесов / facebook.com

Торговый центр под землёй Похожий проект застройки площади существует уже больше десяти лет. Тогда, накануне 1000-летия Ярославля, один бизнесмен хотел взяться за застройку и заказал проект, который прошёл все стадии согласования, в том числе с Министерством культуры и ЮНЕСКО (так говорят архитекторы). Оставалось только начать строить. Но время было нестабильное, близился экономический кризис, и бизнесмен отказался от своей идеи. В этом проекте подо всей площадью Волкова планировали построить торговый центр, стеклянные атриумы которого выглядывали бы из-под земли там, где сейчас круглые клумбы. Также предполагалось восстановить гостиницу Кокуева, а на Знаменскую башню надеть конус.

Так бы выглядело здание гостиницы Кокуева изнутри. Шар в центре — подвешенный концертный зал Фото: ООО «Концептор»

— Когда здание гостиницы находилось здесь, площадь имела более собранный градостроительный характер, — рассказывал архитектор Илья Клягин. — У нас было два проекта: торгово-развлекательный комплекс на 36 тысяч квадратных метров и на 56 тысяч. Возник он из идеи объединить подземным пешеходным пространством с эскалаторами и лифтами для инвалидов всю площадь Волкова.



Вид на гостиницу Кокуева с улицы Свободы: как было, и как предлагали сделать Фото: ООО «Концептор»

Просто сделать площадь пешеходной Пожалуй, самая простая идея, которую предложили архитекторы в 2019 году, это сделать площадь Волкова полностью пешеходной. Этот проект никак не связан с застройкой и возник при обсуждении дорожного движения: в мэрии искали способы сделать его быстрее и живее. В администрации города прошла встреча экспертов, где архитекторы, основываясь на своём старом проекте застройки площади, вынули из него планы по изменению дорожного движения. — Сейчас пространство с клумбой у театра — ни для кого. Прийти, постоять и уйти. Мы предлагаем соединить единой линией пешеходную зону от Богоявленской площади до сквера за театром, таким образом создав новое место притяжения, в том числе для туристов, — говорит Илья Клягин. — Это недорогой и удобный способ улучшить ситуацию.