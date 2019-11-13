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Мэрия Ярославля ищет для Ленинского рынка покупателя-миллионера

Городскую торговую площадку выставили на аукцион

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Рынок Ленинского района намерены продать не меньше чем за 145 миллионов 304 тысячи рублей

Рынок Ленинского района намерены продать не меньше чем за 145 миллионов 304 тысячи рублей

Мэрия Ярославля ищет покупателя на Ленинский рынок. На сайте администрации размещено объявление об аукционе, на который выставят 100% акций предприятия — 38 424 штуки. Состоится он 9 декабря в 9 часов на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

— Номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей. Размер уставного капитала составляет 38,4 миллиона рублей, численность работников рынка — 16 человек, общая площадь земельного участка — 6600 кв. м, — говорится в объявлении.

Начальную цену, ниже которой мэрия не будет продавать предприятие, определили как 145 миллионов 304 тысячи рублей. Собственность достанется тому претенденту, который предложит больше остальных.

Напомним, власти пообещали, что после продажи рынок на этом месте сохранится.

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