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Высотой с дом и в ЛГБТ-расцветке: как в Ярославле отметили День флага России

Акции явно нестандартные

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Флаг России объединяет всех!

Фото: Михаил Контуев, Молодёжка ОНФ — Ярославская область

Ярославль сегодня присоединился к празднованию Дня флага России. На площади Юности устроили флешмоб — выстроились в форме влага. Но были идеи нестандартные.

Молодёжка Общероссийского народного фронта в День российского флага украсила триколорами 18-этажный дом.

— Флаги были заметны далеко за городом, так как был избран один из самых высоких домов в Красноперекопском районе с балконами по солнечной стороне, — говорят представители движения.

Широкие полотна вешали на балконах

Широкие полотна вешали на балконах

На солнечной стороне фасада

На солнечной стороне фасада

А представители другого движения — ЛГБТ — воспользовались праздником, чтобы напомнить о своих правах. Добавили цвета триколора к радужному флагу и обмотали его вокруг дерева на Советской площади. 

— Ведь мы являемся невидимой частью граждан, почему бы на нас тоже не обратить внимание? — объяснила представитель ярославского «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алан Ерох.

Флаг вывесили под окнами облдумы

Флаг вывесили под окнами облдумы

Чья акция интереснее?

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      КОММЕНТАРИИ (1)

      Гость
      22 авг 2019 в 21:21

      Уже как то добавлял коммент о пропаганде лгбт сообществ в ваших новостях, так и продолжаете освещать эти новости. Вы точно не они (участники этих сообществ) зачем вы про это пишете, нормальным и адекватным людям, создайте ЛГБТ 76 и там во всех подробностях!