Высотой с дом и в ЛГБТ-расцветке: как в Ярославле отметили День флага России

Ярославль сегодня присоединился к празднованию Дня флага России. На площади Юности устроили флешмоб — выстроились в форме влага. Но были идеи нестандартные.

Молодёжка Общероссийского народного фронта в День российского флага украсила триколорами 18-этажный дом.

— Флаги были заметны далеко за городом, так как был избран один из самых высоких домов в Красноперекопском районе с балконами по солнечной стороне, — говорят представители движения.