Высотой с дом и в ЛГБТ-расцветке: как в Ярославле отметили День флага России

Флаг России объединяет всех!
Фото: Михаил Контуев, Молодёжка ОНФ — Ярославская область
Ярославль сегодня присоединился к празднованию Дня флага России. На площади Юности устроили флешмоб — выстроились в форме влага. Но были идеи нестандартные.
Молодёжка Общероссийского народного фронта в День российского флага украсила триколорами 18-этажный дом.
— Флаги были заметны далеко за городом, так как был избран один из самых высоких домов в Красноперекопском районе с балконами по солнечной стороне, — говорят представители движения.
А представители другого движения — ЛГБТ — воспользовались праздником, чтобы напомнить о своих правах. Добавили цвета триколора к радужному флагу и обмотали его вокруг дерева на Советской площади.
— Ведь мы являемся невидимой частью граждан, почему бы на нас тоже не обратить внимание? — объяснила представитель ярославского «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алан Ерох.