«Опасный подарочек»: в Ярославле ЛГБТ-активистке поступили угрозы о расправе

1 июля на сайте «Пилы» появился пост с именами ЛГБТ-активистов, на которых устроили охоту. На первом месте стоит имя Алан Ерох , ярославской активистки. Также там стоит имя гражданской активистки Елены Григорьевой из Санкт-Петербурга. Женщину убили 21 июля во дворе своего дома. Некоторые предполагают, что создатели «Пилы» имеют отношение к убийству активистки. Григорьева попала в список тех, кому неизвестные обещали «опасные и жестокие подарочки».

В Ярославле ЛГБТ-активистка Алан Ерох заявила об угрозах, связанных с её общественной деятельностью. Её имя появилось на сайте «Пила против ЛГБТ». Участники этого сообщества неоднократно устраивали травли и угрожали представителям ЛГБТ по всей России.

Опасается за свою жизнь и Алан Ерох.

— Мне около пяти человек писали в личку. Угрожали, что побьют. Они все точно связаны между собой. Только кидала в чёрный список одного — писал следующий. Раньше угрозы были только в комментариях под новостями. Звонили полтора года назад один раз. Потом ничего не было, — рассказывает Ерох. — Меры безопасности я приняла. Заявления написала. Что ещё я могу сделать в этой ситуации? Бегать и кричать «Спасите, убивают»? А мне это поможет? Я в состоянии сохранять рациональность. И это сейчас самое важное лично для меня.



Алан написала заявления в полицию, ФСБ и Следственный комитет. Сейчас, после действий правозащитников, сайт заблокирован.

В Ярославле Алан Ерох стала мишенью после акций в поддержку ЛГБТ-сообщества. С агрессией столкнулась уже на первом пикете в память об убитых трансгендерах — тогда участников пикета закидали яйцами. Угрозы о расправе поступили и тогда, когда представителей движения пригласили выступить в радиоэфире. Довольно агрессивно сторонников движения восприняли и на первомайской демонстрации, где они развернули свой флаг. А учителя, вышедшего на ЛГБТ-акцию, затравили в соцсетях.