«А давайте им флаг сожжём»: как в Ярославле прошла акция ЛГБТ-активистов

Ярославская активистка ЛГБТ-движения Алан Ерох рассказала порталу 76.RU, как прошла акция движения на первомайской демонстрации. Прохожие всё-таки отреагировали на развёрнутый цветной флаг.

— Полиция не трогала, люди реагировали спокойно, не просили убрать, как в том году. Хотя кто-то рядом обсуждал что-то в духе «А давайте им флаг сожжём», — рассказала Ерох. — В конфликт мы не вступали.

Флаг ЛГБТ-движения активисты развернули на первомайской демонстрации, которую проводили на улице Свободы в Ярославле представители КПРФ. Активисты шли в конце колонны и подняли над головам разноцветные флаги — символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей