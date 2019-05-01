1 мая среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
Город
Первомай в Ярославле

«А давайте им флаг сожжём»: как в Ярославле прошла акция ЛГБТ-активистов

Представители движения рассказали, как на них отреагировали демонстранты

Поделиться

1 328
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Флаг развернули уже по пути

Фото: Михаил Контуев

Ярославская активистка ЛГБТ-движения Алан Ерох рассказала порталу 76.RU, как прошла акция движения на первомайской демонстрации. Прохожие всё-таки отреагировали на развёрнутый цветной флаг.

— Полиция не трогала, люди реагировали спокойно, не просили убрать, как в том году. Хотя кто-то рядом обсуждал что-то в духе «А давайте им флаг сожжём», — рассказала Ерох. — В конфликт мы не вступали.

Флаг ЛГБТ-движения активисты развернули на первомайской демонстрации, которую проводили на улице Свободы в Ярославле представители КПРФ. Активисты шли в конце колонны и подняли над головам разноцветные флаги — символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей

Первомайские демонстрации и «монстрация» прошли сегодня в центре Ярославля. С праздничных шествий мы вели онлайн-трансляцию, а также собрали в одном материале самые яркие фото.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ПервомайЛГБТ

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

ёкарный бабай
1 май 2019 в 19:29

Все профессии нужны
Все профессии важны
Если только их не трогать
Расплодятся как грибы