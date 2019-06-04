«Будем разговаривать по-плохому»: в Ярославле затравили засветившегося на ЛГБТ-акции учителя

Ученики узнали своего учителя информатики, который вышел на акцию против гомофобии с плакатом в руке

В адрес 28-летнего учителя информатики из Ярославля Ярослав Сироткина, который недавно принял участие в ЛГБТ-акции, посыпались оскорбления. Как только пользователи социальных сетей не обозвали педагога: моральный урод, псих, недочеловек, а то и ещё хлеще.

— Учителем это называть нельзя, — припечатала молодого человека участница паблика во «ВКонтакте» «Один твой друг — гомонегативист» Ольга Свирина. — Гнать от детей и из школы ссаными тряпками.

Посыпались на учителя не только обидные слова, но и самые настоящие угрозы:



«Доводим до вашего сведения, что преподавание и пропаганда педерастии — вещи несовместимые. Поэтому вам всё-таки придётся оставить преподавательскую деятельность, пока с вами не заговорили по-плохому. Поняли?» — пришло педагогу в личном сообщении.

Нашлись и те, кто заступился за Ярослава Сироткина. В соцсетях люди пишут слова поддержки.

— Дискриминация по расе, полу, возрасту, сексуальной ориентации недопустима, — считает Николай Куликов. — Учитель прав. Уважаю таких людей. Жаль, что в нашем обществе до сих пор превалируют крайние точки зрения. Либо ты православный, выступающий за тотальный запрет абортов, либо ты либерал, выступающий за усыновление детей парами ЛГБТ и считающий, что в храме можно устраивать квесты и ловить покемонов. И то, и другое одинаково опасно.

— А потом удивляются, почему в школе остались одни алкаши и истеричные бабы, которые вообще ни черта не знают, но готовы работать за три копейки и со всем соглашаться, — добавил Жорик Иванов.

Сам Ярослав к происходящему относится спокойно. Сейчас он думает, стоит ли обращаться в полицию с заявлением по поводу угроз.

