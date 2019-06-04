«Будем разговаривать по-плохому»: в Ярославле затравили засветившегося на ЛГБТ-акции учителя

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Мужчину завалили оскорблениями и угрозами
Ученики узнали своего учителя информатики, который вышел на акцию против гомофобии с плакатом в руке
В адрес 28-летнего учителя информатики из Ярославля Ярослав Сироткина, который недавно принял участие в ЛГБТ-акции, посыпались оскорбления. Как только пользователи социальных сетей не обозвали педагога: моральный урод, псих, недочеловек, а то и ещё хлеще.
— Учителем это называть нельзя, — припечатала молодого человека участница паблика во «ВКонтакте» «Один твой друг — гомонегативист» Ольга Свирина. — Гнать от детей и из школы ссаными тряпками.
Посыпались на учителя не только обидные слова, но и самые настоящие угрозы:
«Доводим до вашего сведения, что преподавание и пропаганда педерастии — вещи несовместимые. Поэтому вам всё-таки придётся оставить преподавательскую деятельность, пока с вами не заговорили по-плохому. Поняли?» — пришло педагогу в личном сообщении.
Нашлись и те, кто заступился за Ярослава Сироткина. В соцсетях люди пишут слова поддержки.
— Дискриминация по расе, полу, возрасту, сексуальной ориентации недопустима, — считает Николай Куликов. — Учитель прав. Уважаю таких людей. Жаль, что в нашем обществе до сих пор превалируют крайние точки зрения. Либо ты православный, выступающий за тотальный запрет абортов, либо ты либерал, выступающий за усыновление детей парами ЛГБТ и считающий, что в храме можно устраивать квесты и ловить покемонов. И то, и другое одинаково опасно.
— А потом удивляются, почему в школе остались одни алкаши и истеричные бабы, которые вообще ни черта не знают, но готовы работать за три копейки и со всем соглашаться, — добавил Жорик Иванов.
Сам Ярослав к происходящему относится спокойно. Сейчас он думает, стоит ли обращаться в полицию с заявлением по поводу угроз.
— Руководство школы и родители учеников мне никаких претензий не предъявляли, хотя я знаю, что некоторые высказывались негативно в интернете, — говорит школьный учитель. — Если придётся уйти с этой работы, то я это сделаю спокойно. Моя профессия востребована на рынке труда. Хотя, признаюсь, что в школе мне работать по-своему интересно.
Скандал разгорелся после того, как 27 мая в Ярославле прошла акция возле Власьевского сквера, во время которой один из участников держал в руках табличку «Тихо, идёт эксперимент», пока двое других легли на раскладушку и прикрылись цветным ЛГБТ-флагом. Таким образом они отметили 26-летие отмены закона, по которому каралась однополая связь. Его отменили 27 мая 1993 года. После ЛГБТ-активисты направились к зданию правительства Ярославской области. Молодые люди уселись на раскладушку, которую поставили посреди Советской площади, но уже без плакатов и символики. Оттуда полицейские доставили активистов в отделение.