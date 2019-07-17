«Мы люди подневольные»: в центре Ярославля возобновили скандальную стройку кинотеатра

Строители роют котлован на Депутатском переулке. Неизвестно, была ли здесь экспертиза по культурному слою

Сегодня в Ярославле рабочие возобновили строительство кинотеатра в Депутатском переулке, несмотря на то, что мэр и губернатор пообещали приостановить работы. Скандал разросся после того, как архитекторы и общественность заметили, что строительство четырёхэтажного здания кинотеатра в 20 метрах от храма в зоне ЮНЕСКО — незаконно. По решению губернатора, а затем и мэра, стройку должны были приостановить до выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Но работы никто не остановил.

Строительство огромного кинотеатра внаглую продолжают Фото: Михаил Контуев

— Мы люди подневольные — нам сказало руководство работать, мы работаем, — говорят рабочие. — Сейчас мы экскаватором копаем яму под фундамент.



К месту стройки примчался активист сообщества «Дороги Ярославля» и вызвал наряд ГИБДД.



— Грузовики работают здесь без разрешения, где грузовому транспорту движение запрещено, — возмущается Ярослав Мазур. — Сейчас водители сидят и заполняют путёвки, которых не было. А пока они стоят, на глазах у иностранных туристов на тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО с машин текут солярка и масло. Мы ведём прямую трансляцию со стройки, где рабочие показали нам действующее разрешение на строительство.

По документам тут должна быть реконструкция старого здания. Его снесли Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля

Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли). Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано.

