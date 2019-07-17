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Кинотеатр в Депутатском переулке

«Мы люди подневольные»: в центре Ярославля возобновили скандальную стройку кинотеатра

На Депутатском переулке начались работы, которые ещё недавно запретил губернатор

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Строители роют котлован на Депутатском переулке. Неизвестно, была ли здесь экспертиза по культурному слою

Фото: Михаил Контуев

Сегодня в Ярославле рабочие возобновили строительство кинотеатра в Депутатском переулке, несмотря на то, что мэр и губернатор пообещали приостановить работы. Скандал разросся после того, как архитекторы и общественность заметили, что строительство четырёхэтажного здания кинотеатра в 20 метрах от храма в зоне ЮНЕСКО — незаконно. 

По решению губернатора, а затем и мэра, стройку должны были приостановить до выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Но работы никто не остановил.

Строительство огромного кинотеатра внаглую продолжают

Строительство огромного кинотеатра внаглую продолжают

— Мы люди подневольные — нам сказало руководство работать, мы работаем, — говорят рабочие. — Сейчас мы экскаватором копаем яму под фундамент. 

К месту стройки примчался активист сообщества «Дороги Ярославля» и вызвал наряд ГИБДД.

— Грузовики работают здесь без разрешения, где грузовому транспорту движение запрещено, — возмущается Ярослав Мазур. — Сейчас водители сидят и заполняют путёвки, которых не было. А пока они стоят, на глазах у иностранных туристов на тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО с машин текут солярка и масло.

Мы ведём прямую трансляцию со стройки, где рабочие показали нам действующее разрешение на строительство.

По документам тут должна быть реконструкция старого здания. Его снесли

По документам тут должна быть реконструкция старого здания. Его снесли

Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли). 

Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано

Стрим со стройки

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
17 июл 2019 в 12:04

а почему росгвардия не занимается наведением порядка, незаконное строительство это есть преступление.