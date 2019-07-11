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«Терпеть дальше нельзя»: Переславль вышел на митинг против строительства гигантского полигона

Переславцы высказали всё своё недовольство мусорной реформой

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Митинг против мусора в Переславле-Залесском

Жители Ярославской области продолжают бороться с ввозом мусора в наш регион и с резким ростом тарифов на вывоз мусора при неизменившемся качестве работы.

Сегодня на митинг вышел Переславль-Залесский. Жители требуют отменить планируемое строительство гигантского мусорного полигона неподалёку от города (об этом ходят слухи, но никто не знает правды) и разобраться в ценообразовании тарифов. Стоимость услуги за вывоз мусора в этом году выросла на 27%. 

— У нас, как и у всех, конкретной информации по полигону нет. Главное — не допустить нарушений, — считает депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Он является представителем партии «Справедливая Россия», которая организовала митинг в Переславле. Сам депутат на него не приехал. 

А мы приехали и ведём онлайн-трансляцию с места событий. 

«И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди», — музыка из этой песни звучит над парком Победы в Переславле-Залесском. Здесь горожане собираются на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора. Также люди протестуют против ввоза отходов из Москвы в Ярославскую область.

Митинг начался.

— Мы против того, что плата за вывоз мусора увеличилась на 27 процентов, — заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабабулин со сцены. — Разве это справедливо? Мы не будем молчать, когда они залезают к нам в карман. Мы будем проводить митинги и пикеты по всей Ярославской области.

Митинг в Переславле собрал довольно много народу

Митинг в Переславле собрал довольно много народу

— Мы против того, чтобы вокруг Переславля строили мусорные полигоны, мы хотим дышать чистым воздухом и пить чистую воду, — продолжил депутат Хабибулин перечислять то, за что выступают организаторы митинга.

Строчка о том, чтобы не допустить строительство полигона, — первая в резолюции митинга.

Депутат Хабибулин выступает на митинге&nbsp;

Депутат Хабибулин выступает на митинге 

Вслед за депутатом на сцену вышла местная активистка Наталья Власова.

— На сайте госзакупок я нашла аукцион, что администрация в Переславле ищет подрядчика, который будет убирать контейнерные площадки. За бюджетные, за наши деньги. А «Хартия» будет только увозить мусор. Как можно такое терпеть, когда в бюджете нет денег на ремонт дорог, на больницы, детские сады... Мы, жители маленького города, становимся всё дальше и дальше от власти. Даже на то, что мы тут собираемся, им наплевать. Мы ни на что не можем влиять. Но мы должны выходить и говорить свои требования.

Активистка Переславля-Залесского о том, против чего выступают люди

Толпа потребовала добавить в резолюцию пункт о прямых выборах главы городского округа Переславль-Залесский.

Переславцы возмущены происходящим в мусорной сфере&nbsp;

Переславцы возмущены происходящим в мусорной сфере 

— Цель митинга у нас одна, чтобы народ услышали, — высказался депутат Сергей Хабибулин. — Наша задача — донести до власти, что повышение тарифов должно быть не выше инфляции, а это 4,5%, но никак не 27%. 

Депутат Сергей Хабибулин о требованиях пререславцев 

Митинг проходит спокойно, он был согласован с администрацией городского округа.

Полиция тихонько стоит в стороне&nbsp;

Полиция тихонько стоит в стороне 

Люди пришли семьями, чтобы подписаться под резолюцией митинга.

На митинг пришли с детьми&nbsp;

На митинг пришли с детьми 

В правительстве Ярославской области уже отреагировали на события в Переславле. Как сообщили в редакцию 76.RU, строить полигон на территории Переславского района не собираются. В планах чиновников этого нет. 

Вероятно, переславцы негодуют из-за планов по созданию такой площадки во Владимирской области, граница которой проходит недалеко от их города.

Настроения у людей тревожные. Перед глазами истории с северным Шиесом и Ярославлем, где развернулись скандалы из-за ввоза тысяч тонн московского мусора.

Проблемы с вывозом отходов тревожат переславцев&nbsp;

Проблемы с вывозом отходов тревожат переславцев 

Пожилые люди не поленились дойти до парка Победы в Переславле

Пожилые люди не поленились дойти до парка Победы в Переславле

Митинг закончился спокойно. Только до него собрали 5000 подписей за выдвигаемые переславцами требования. 

— Сколько ещё собрали во время, я не знаю. Все присутствующие проголосовали за резолюцию, — сообщил депутат Сергей Хабибулин.

Выступить смогли все желающие

Выступить смогли все желающие

Кстати, уже завтра в 18:00 митинг против роста тарифов на вывоз мусора пройдёт в парке Мира в Ярославле. 

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мусорный скандал

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КОММЕНТАРИИ (12)

Карлсон
11 июл 2019 в 21:03

Только в городе Ярославле людям похоже плевать что они на свалке живут и со свалки пьют. Вы хоть детей и внуков своих пожалейте им тут жить после того как вы сгинете.

Мертвая зона
11 июл 2019 в 18:59

Только через бунт можно отстоять своё право на жизнь в этом мире.

Коммунист
11 июл 2019 в 18:54

Все приходите на Митинг в Ярославле 12 июля в 17:00. Это наша жизнь, наше настоящее и будущее. Не ленитесь, пожалуйста!!!