«Терпеть дальше нельзя»: Переславль вышел на митинг против строительства гигантского полигона

«И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди», — музыка из этой песни звучит над парком Победы в Переславле-Залесском. Здесь горожане собираются на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора. Также люди протестуют против ввоза отходов из Москвы в Ярославскую область.
Митинг начался.
— Мы против того, что плата за вывоз мусора увеличилась на 27 процентов, — заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабабулин со сцены. — Разве это справедливо? Мы не будем молчать, когда они залезают к нам в карман. Мы будем проводить митинги и пикеты по всей Ярославской области.
— Мы против того, чтобы вокруг Переславля строили мусорные полигоны, мы хотим дышать чистым воздухом и пить чистую воду, — продолжил депутат Хабибулин перечислять то, за что выступают организаторы митинга.
Строчка о том, чтобы не допустить строительство полигона, — первая в резолюции митинга.
Вслед за депутатом на сцену вышла местная активистка Наталья Власова.
— На сайте госзакупок я нашла аукцион, что администрация в Переславле ищет подрядчика, который будет убирать контейнерные площадки. За бюджетные, за наши деньги. А «Хартия» будет только увозить мусор. Как можно такое терпеть, когда в бюджете нет денег на ремонт дорог, на больницы, детские сады... Мы, жители маленького города, становимся всё дальше и дальше от власти. Даже на то, что мы тут собираемся, им наплевать. Мы ни на что не можем влиять. Но мы должны выходить и говорить свои требования.
Толпа потребовала добавить в резолюцию пункт о прямых выборах главы городского округа Переславль-Залесский.
— Цель митинга у нас одна, чтобы народ услышали, — высказался депутат Сергей Хабибулин. — Наша задача — донести до власти, что повышение тарифов должно быть не выше инфляции, а это 4,5%, но никак не 27%.
Митинг проходит спокойно, он был согласован с администрацией городского округа.
Люди пришли семьями, чтобы подписаться под резолюцией митинга.
В правительстве Ярославской области уже отреагировали на события в Переславле. Как сообщили в редакцию 76.RU, строить полигон на территории Переславского района не собираются. В планах чиновников этого нет.
Вероятно, переславцы негодуют из-за планов по созданию такой площадки во Владимирской области, граница которой проходит недалеко от их города.
Настроения у людей тревожные. Перед глазами истории с северным Шиесом и Ярославлем, где развернулись скандалы из-за ввоза тысяч тонн московского мусора.
Митинг закончился спокойно. Только до него собрали 5000 подписей за выдвигаемые переславцами требования.
— Сколько ещё собрали во время, я не знаю. Все присутствующие проголосовали за резолюцию, — сообщил депутат Сергей Хабибулин.
Кстати, уже завтра в 18:00 митинг против роста тарифов на вывоз мусора пройдёт в парке Мира в Ярославле.