«Терпеть дальше нельзя»: Переславль вышел на митинг против строительства гигантского полигона

Жители Ярославской области продолжают бороться с ввозом мусора в наш регион и с резким ростом тарифов на вывоз мусора при неизменившемся качестве работы.

Сегодня на митинг вышел Переславль-Залесский. Жители требуют отменить планируемое строительство гигантского мусорного полигона неподалёку от города (об этом ходят слухи, но никто не знает правды) и разобраться в ценообразовании тарифов. Стоимость услуги за вывоз мусора в этом году выросла на 27%.

— У нас, как и у всех, конкретной информации по полигону нет. Главное — не допустить нарушений, — считает депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. Он является представителем партии «Справедливая Россия», которая организовала митинг в Переславле. Сам депутат на него не приехал.

А мы приехали и ведём онлайн-трансляцию с места событий.