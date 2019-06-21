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Город

В Ярославле вырастут цены на услуги ЖКХ: сколько будем платить за вывоз мусора, свет и отопление

Плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами и электроэнергию увеличится уже с 1 июля

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Суммы в квитанциях за коммунальные услуги станут больше

Фото: Михаил Контуев

В Ярославской области с 1 июля увеличится стоимость обращения с твёрдыми коммунальными отходами. За вывоз мусора теперь придётся платить почти на 20 рублей с человека больше, чем сейчас. В приказе регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов сказано, что жители многоквартирных домов будут платить по 95 рублей 68 копеек вместо 75 рублей 20 копеек, а жители частного сектора — 108 рублей 43 копейки вместо 85 рублей 22 копеек.

Также с 1 июля подорожает плата за электроэнергию. Городские жители (за исключением домов с электроплитами) будут платить по 3 рубля 69 копеек за кВт·ч, а люди из сельской местности и жители многоквартирных домов с электроплитами по 2 рубля 58 копеек.

— Поводом для роста тарифов в два этапа в течение текущего года стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов, — пояснили энергетики. — При этом Ярославская область входит в число регионов с низкой индексацией тарифов на коммунальные услуги, в том числе электричество.

Кроме того, недавно стало известно, что с октября увеличится плата за отопление. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики. Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%. Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
21 июн 2019 в 14:36

Если уже перетерпели повышение пенсионного возраста, то и это все вытерпят)))

e.kocko@yandex.ru
21 июн 2019 в 13:42

НДС повысился не на 20%, а всего лишь на 2. На 2% изменился НДС, а тарифы почему то подорожают на 30%.

Mel
21 июн 2019 в 13:24

Господа чиновники, вам не кажется, что это уже перебор?! Люди просто перестанут платить! Электричество, совсем недавно стоимость была 3,27, сейчас 3,49 а будет - 3,69- разница 12 %! Вспомните Армению, люди вышли на улицу, когда электричество возросло менее чем на 2%! Это привело к полной смене руководства страны. Вы этого хотите?! Мало не покажется ни кому!