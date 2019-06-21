В Ярославле вырастут цены на услуги ЖКХ: сколько будем платить за вывоз мусора, свет и отопление

Суммы в квитанциях за коммунальные услуги станут больше
Фото: Михаил Контуев
В Ярославской области с 1 июля увеличится стоимость обращения с твёрдыми коммунальными отходами. За вывоз мусора теперь придётся платить почти на 20 рублей с человека больше, чем сейчас. В приказе регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов сказано, что жители многоквартирных домов будут платить по 95 рублей 68 копеек вместо 75 рублей 20 копеек, а жители частного сектора — 108 рублей 43 копейки вместо 85 рублей 22 копеек.
Также с 1 июля подорожает плата за электроэнергию. Городские жители (за исключением домов с электроплитами) будут платить по 3 рубля 69 копеек за кВт·ч, а люди из сельской местности и жители многоквартирных домов с электроплитами по 2 рубля 58 копеек.
— Поводом для роста тарифов в два этапа в течение текущего года стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов, — пояснили энергетики. — При этом Ярославская область входит в число регионов с низкой индексацией тарифов на коммунальные услуги, в том числе электричество.
Кроме того, недавно стало известно, что с октября увеличится плата за отопление. Платить больше придётся жителям одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов, где не стоят общедомовые счётчики. Размер платы у жителей таких домов увеличится на 14–38%. Причём повышение стоимости коснётся не только тех, кто не захотел устанавливать общедомовые приборы учёта, но и жильцов тех домов, где попросту нет возможности их установить.