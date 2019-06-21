В Ярославле вырастут цены на услуги ЖКХ: сколько будем платить за вывоз мусора, свет и отопление

В Ярославской области с 1 июля увеличится стоимость обращения с твёрдыми коммунальными отходами. За вывоз мусора теперь придётся платить почти на 20 рублей с человека больше, чем сейчас. В приказе регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов сказано, что жители многоквартирных домов будут платить по 95 рублей 68 копеек вместо 75 рублей 20 копеек, а жители частного сектора — 108 рублей 43 копейки вместо 85 рублей 22 копеек.



Также с 1 июля подорожает плата за электроэнергию. Городские жители (за исключением домов с электроплитами) будут платить по 3 рубля 69 копеек за кВт·ч, а люди из сельской местности и жители многоквартирных домов с электроплитами по 2 рубля 58 копеек.