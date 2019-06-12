«ОМОН идёт черной стаей с дубинками»: ярославна рассказала о битве против мусора на Шиесе

В середине мая в ряде СМИ прошла информация о заморозке проекта «Шиес» , но в итоге оказалось, что речь идет о временной приостановке работ — завершении к 15 июня строительства погрузочно-разгрузочного пункта. А сам проект в дальнейшем будет проходить экспертизы для того, чтобы получить разрешение на дальнейшее строительство.

Жители Архангельской области уже больше полугода борются против появления в Ленском районе мусорного полигона, куда будут привозить отходы из Московской области. Арбитражный суд Архангельской области отказался признавать строительство на станции Шиес капитальным. Теперь в суде доказывает незаконность строительства в том районе администрация МО «Урдомское». Судья назначил экспертизу .

Местные жители пытаются защитить свою территорию от строительства полигона — в области идут протесты и столкновения. Последнее крупное столкновение местных жителей и вахтовиков с чоповцами было на станции Шиес 10 мая, о нем сообщили активисты. Они рассказали, что попытались пресечь доставку топлива на стройку, но акция закончилась избиением людей. Бочки с топливом доставили на станцию вертолетом. О столкновении 29.RU рассказал один из его участников. Фото и видео конфликта можно посмотреть здесь.



В Архангельской области побывала ярославна Ольга Поспелова. О том, что творится на Шиесе, она рассказала в своей колонке:

— Про то, что увидела там, сложно рассказывать, не уходят в эмоции… Это надо видеть. Огромные кучи песка, техника за забором, глаза над балаклавами, болото, болото, болото…

У костра кто-то спросил: «Меня одного бесит, что некоторые приезжающие сомневаются: вы действительно верите, что победите? Если ты не веришь — зачем приехал?...» Всё так, но в самом деле охватывают сомнения, когда видишь, что в тот момент, когда почти все активисты находятся в другом месте — у ворот, пытаясь блокировать работы по восстановлению забора, полицейские в сопровождении ОМОНа и собаки идут в палаточный лагерь. Зачем? Что ищут? Даже если им внушили, что там экстремисты, у них же есть глаза, они не могут не видеть, что там — обычные люди? Люди разного возраста, женщины, которые годятся им в матери, девчонки, пожилые люди… Но ОМОН идёт черной стаей с дубинками, в балаклавах. У нас в России преступников не осталось? Им больше заняться нечем, кроме как обнюхивать палатки мирных северян?

