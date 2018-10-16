А вы готовы выкидывать мусор по разным пакетам?

Теперь официально: в Ярославле запустили раздельный сбор мусора. А это значит, что жителям города пора приучать себя разделять свои отходы на полезные фракции и нет. Пока в добровольном режиме. В дальнейшем от того, разделяете ли вы мусор или выкидываете, как привыкли, может зависеть, сколько вам придётся платить за вывоз отходов. Хотите платить меньше — разделяйте.



Различайте мусорные баки по цветам



В Ярославле ввели двухфакторную систему сортировки мусора. А это значит, что выкидывать свои отходы мы будем не в пять разных контейнеров, а всего в два. Уже сейчас региональный оператор начал расставлять яркие оранжевые баки для раздельного сбора. В них можно выкидывать стекло, чистый (вымытый) пластик, бумагу и металл. Все остальные, в том числе пищевые отходы, можно выбрасывать, как раньше, в общие зелёные баки.



На оранжевых баках наклеили инструкцию о том, какой мусор в них выкидывать

— До конца года на всех пригодных контейнерных площадках поставим оранжевые контейнеры и повесим дополнительную информацию о раздельном сборе, — рассказали в компании «Хартия», которая занялась всем ярославским мусором. — Все собранные отходы поедут на мусоросортировочный завод, а потом в компании, занимающиеся переработкой вторсырья.



Сейчас в Ярославле таких оранжевых контейнеров всего 35 штук, большинство поставили в Дзержинском районе. Полный список площадок мы публиковали ранее.

Такие баки появятся не везде

Кстати, за вывоз мусора ярославцам придётся теперь платить иначе. Как рассчитывается новый тариф.

Мнение за

Замредактора Анна Ёлкина: «Наконец-то!»



Моё мнение: наконец раздельным сбором мусора занялись хоть сколько-нибудь организованно! До этого в Ярославле существовали лишь несколько акций — «Экомобиль» или «Экогараж». Чтобы в них поучаствовать, приходилось целый месяц копить мусор дома: мыть пластиковую упаковку и где-то складывать вместе с картоном, стеклом. Других вариантов, куда сдать мусор на переработку, просто не было. Это очень неудобно, но многие шли на это с понимаем, что твоя пластиковая обёртка не попадёт на полигон и не будет гнить там сто лет.



Тут дело даже не столько в том, удобно ли нам заводить дома два пакета под мусор или нет. А в том, как мы к этому относимся. К сожалению, многие недооценивают вред, который мы наносим не только природе, но самим себе своим мусором. Все наши упаковки от сладостей, мяса, молочки и прочего десятилетиями увозили на полигон «Скоково», сминали там гигантскими бульдозерами и присыпали землёй. Всё. А теперь мы кричим, возмущаемся, что свалка «Скоково» уже видна из окон высоток на окраине Брагино, что ядовитый концентрат вместе с дождями просачивается в землю, течёт в Волгу, попадает в конечном итоге в наши стаканы. Мы в этом месте не задумываемся, что каждая наша пластиковая обёртка, алкалиновая батарейка, металлическая банка, просто выкинутая на помойку, — это и есть полигон «Скоково».



Я рада, что во дворах начали появляться контейнеры под вторсырьё. И в настоящий момент готова потратить время и поехать до ближайшего мне пункта, чтобы выкинуть то, что можно переработать. Оставляю надежду, что это начинание станет не просто чиновничьей попыткой показать заботу об экологии, а войдёт в нашу жизнь как привычка, которой совсем не трудно придерживаться.



Мнения о раздельном сборе мусора разделились даже в редакции

Мнение против



Редактор спецпроектов портала 76.ru Михаил Контуев: «Это иллюзия заботы»

— Многие и знать не знают, что за разноцветные баки поставили во дворах. Да, там подписано — окей. А я, например, не знаю, какого цвета контейнеры у моего дома. Там после шести вечера не видно. Кидаю пакеты по привычке — в то место, где старые баки стояли. Темно! Разглядит не каждый. Это мы в интернетах всезнающие. А бабули подслеповатые? Они как узнают? Надо разговаривать с людьми, рассказывать.



Наши власти уже не в первый раз изображают иллюзию заботы об экологии. При этом были случаи, когда мусор собирали отдельно, потом приезжал мусоровоз и скидывал всё в один кузов. Потом несколько лет назад всех призывали ради спасения планеты ездить в центр с израсходованными батарейками и выкидывать их в специальные боксы. Куда после дели эти батарейки, и почему сейчас опасность в этом направлении миновала, мы так и не узнали.



Да и в целом организация сбора раздельного мусора — не быстрый процесс. Надо просто не спешить. Доносите до людей информацию, не бросайте дело на полпути. Ну и мусоросортировочные заводы в помощь. Тем более, что их услуги включены в квитанции горожан.