Забота об экологии или иллюзия заботы? Как в Ярославле вводят раздельный сбор мусора
Теперь официально: в Ярославле запустили раздельный сбор мусора. А это значит, что жителям города пора приучать себя разделять свои отходы на полезные фракции и нет. Пока в добровольном режиме. В дальнейшем от того, разделяете ли вы мусор или выкидываете, как привыкли, может зависеть, сколько вам придётся платить за вывоз отходов. Хотите платить меньше — разделяйте.
Различайте мусорные баки по цветам
В Ярославле ввели двухфакторную систему сортировки мусора. А это значит, что выкидывать свои отходы мы будем не в пять разных контейнеров, а всего в два. Уже сейчас региональный оператор начал расставлять яркие оранжевые баки для раздельного сбора. В них можно выкидывать стекло, чистый (вымытый) пластик, бумагу и металл. Все остальные, в том числе пищевые отходы, можно выбрасывать, как раньше, в общие зелёные баки.
— До конца года на всех пригодных контейнерных площадках поставим оранжевые контейнеры и повесим дополнительную информацию о раздельном сборе, — рассказали в компании «Хартия», которая занялась всем ярославским мусором. — Все собранные отходы поедут на мусоросортировочный завод, а потом в компании, занимающиеся переработкой вторсырья.
Сейчас в Ярославле таких оранжевых контейнеров всего 35 штук, большинство поставили в Дзержинском районе. Полный список площадок мы публиковали ранее.
Кстати, за вывоз мусора ярославцам придётся теперь платить иначе. Как рассчитывается новый тариф.
Мнение за
Замредактора Анна Ёлкина: «Наконец-то!»
Моё мнение: наконец раздельным сбором мусора занялись хоть сколько-нибудь организованно! До этого в Ярославле существовали лишь несколько акций — «Экомобиль» или «Экогараж». Чтобы в них поучаствовать, приходилось целый месяц копить мусор дома: мыть пластиковую упаковку и где-то складывать вместе с картоном, стеклом. Других вариантов, куда сдать мусор на переработку, просто не было. Это очень неудобно, но многие шли на это с понимаем, что твоя пластиковая обёртка не попадёт на полигон и не будет гнить там сто лет.
Тут дело даже не столько в том, удобно ли нам заводить дома два пакета под мусор или нет. А в том, как мы к этому относимся. К сожалению, многие недооценивают вред, который мы наносим не только природе, но самим себе своим мусором. Все наши упаковки от сладостей, мяса, молочки и прочего десятилетиями увозили на полигон «Скоково», сминали там гигантскими бульдозерами и присыпали землёй. Всё. А теперь мы кричим, возмущаемся, что свалка «Скоково» уже видна из окон высоток на окраине Брагино, что ядовитый концентрат вместе с дождями просачивается в землю, течёт в Волгу, попадает в конечном итоге в наши стаканы. Мы в этом месте не задумываемся, что каждая наша пластиковая обёртка, алкалиновая батарейка, металлическая банка, просто выкинутая на помойку, — это и есть полигон «Скоково».
Я рада, что во дворах начали появляться контейнеры под вторсырьё. И в настоящий момент готова потратить время и поехать до ближайшего мне пункта, чтобы выкинуть то, что можно переработать. Оставляю надежду, что это начинание станет не просто чиновничьей попыткой показать заботу об экологии, а войдёт в нашу жизнь как привычка, которой совсем не трудно придерживаться.
Мнение против
Редактор спецпроектов портала 76.ru Михаил Контуев: «Это иллюзия заботы»
— Многие и знать не знают, что за разноцветные баки поставили во дворах. Да, там подписано — окей. А я, например, не знаю, какого цвета контейнеры у моего дома. Там после шести вечера не видно. Кидаю пакеты по привычке — в то место, где старые баки стояли. Темно! Разглядит не каждый. Это мы в интернетах всезнающие. А бабули подслеповатые? Они как узнают? Надо разговаривать с людьми, рассказывать.
Наши власти уже не в первый раз изображают иллюзию заботы об экологии. При этом были случаи, когда мусор собирали отдельно, потом приезжал мусоровоз и скидывал всё в один кузов. Потом несколько лет назад всех призывали ради спасения планеты ездить в центр с израсходованными батарейками и выкидывать их в специальные боксы. Куда после дели эти батарейки, и почему сейчас опасность в этом направлении миновала, мы так и не узнали.
Да и в целом организация сбора раздельного мусора — не быстрый процесс. Надо просто не спешить. Доносите до людей информацию, не бросайте дело на полпути. Ну и мусоросортировочные заводы в помощь. Тем более, что их услуги включены в квитанции горожан.