Пока в Ярославле площадки с раздельным сбором мусора есть только в Брагино
Пока в Ярославле площадки с раздельным сбором мусора есть только в Брагино

Помойки в Брагино становятся ярче. Сегодня в Дзержинском районе Ярославля поставили ещё 9 площадок для раздельного сбора мусора. И теперь в городе таких стало 35.

— Ни один из установленных контейнеров не пострадал от рук вандалов, — радуется представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Люди быстро адаптировались к новой системе сбора мусора и используют специальные контейнеры.

Также Бишанов уточнил, что до конца октября в Ярославле поставят ещё 50 контейнеров для раздельного сбора отходов. А в перспективе — начнут внедрять такую практику и в районах области.

Пластик нужно бросать в оранжевые баки, стекло — в зелёные, бумагу — в синие, а металл — в жёлтые баки.

Справка 76.ru

З5 помоек, где в Ярославле можно выкинуть отсортированный дома мусор:

  • ул. Громова, д. 22;
  • ул. Волгоградская, д. 43;
  • ул. Бабича, д. 15;
  • ул. Туманова, д. 7;
  • ул. Пионерская, д. 5;
  • ул. Панина, д. 10;
  • ул. Строителей, д. 19;
  • ул. Труфанова, д. 36, к. 2;
  • ул. Батова, д. 5;
  • ул. Блюхера, д. 56;
  • ул. Колесовой, д. 44;
  • ул. Невского, д. 3;
  • Ленинградский проспект, д. 52;
  • ул. Жукова, д. 12;
  • ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86;
  • ул. Рыкачева, д. 17;
  • 2-й Брагинский проезд, д. 3, к. 2;
  • ул. Романовская, д. 2;
  • ул. Романовская, д. 9;
  • ул. Романовская, д. 15;
  • ул. Урицкого, д. 36;
  • ул. Урицкого, д. 52;
  • ул. Урицкого, д. 45а;
  • ул. Моторостроителей, д. 1, к. 2;
  • ул. Бабича, д. 17, к. 2;
  • ул. Блюхера, д. 36;
  • ул. Панина, д. 7;
  • ул. Панина, д. 31;
  • ул. Ленинградский, д. 113;
  • ул. Батова, д. 3, к. 2;
  • ул. Ленинградский проспект, д. 56/18;
  • ул. Труфанова, д. 29, к. 4;
  • ул. Труфанова, д. 25;
  • ул. Громова, д. 42;
  • ул. Дзержинского, д. 6, к. 2.