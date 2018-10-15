В Ярославле поставили новые контейнеры по раздельному сбору мусора: куда возить свои бутылки и банки
Помойки в Брагино становятся ярче. Сегодня в Дзержинском районе Ярославля поставили ещё 9 площадок для раздельного сбора мусора. И теперь в городе таких стало 35.
— Ни один из установленных контейнеров не пострадал от рук вандалов, — радуется представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Люди быстро адаптировались к новой системе сбора мусора и используют специальные контейнеры.
Также Бишанов уточнил, что до конца октября в Ярославле поставят ещё 50 контейнеров для раздельного сбора отходов. А в перспективе — начнут внедрять такую практику и в районах области.
Пластик нужно бросать в оранжевые баки, стекло — в зелёные, бумагу — в синие, а металл — в жёлтые баки.
Справка 76.ru
З5 помоек, где в Ярославле можно выкинуть отсортированный дома мусор:
- ул. Громова, д. 22;
- ул. Волгоградская, д. 43;
- ул. Бабича, д. 15;
- ул. Туманова, д. 7;
- ул. Пионерская, д. 5;
- ул. Панина, д. 10;
- ул. Строителей, д. 19;
- ул. Труфанова, д. 36, к. 2;
- ул. Батова, д. 5;
- ул. Блюхера, д. 56;
- ул. Колесовой, д. 44;
- ул. Невского, д. 3;
- Ленинградский проспект, д. 52;
- ул. Жукова, д. 12;
- ул. Салтыкова-Щедрина, д. 86;
- ул. Рыкачева, д. 17;
- 2-й Брагинский проезд, д. 3, к. 2;
- ул. Романовская, д. 2;
- ул. Романовская, д. 9;
- ул. Романовская, д. 15;
- ул. Урицкого, д. 36;
- ул. Урицкого, д. 52;
- ул. Урицкого, д. 45а;
- ул. Моторостроителей, д. 1, к. 2;
- ул. Бабича, д. 17, к. 2;
- ул. Блюхера, д. 36;
- ул. Панина, д. 7;
- ул. Панина, д. 31;
- ул. Ленинградский, д. 113;
- ул. Батова, д. 3, к. 2;
- ул. Ленинградский проспект, д. 56/18;
- ул. Труфанова, д. 29, к. 4;
- ул. Труфанова, д. 25;
- ул. Громова, д. 42;
- ул. Дзержинского, д. 6, к. 2.