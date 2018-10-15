Пока в Ярославле площадки с раздельным сбором мусора есть только в Брагино

Помойки в Брагино становятся ярче. Сегодня в Дзержинском районе Ярославля поставили ещё 9 площадок для раздельного сбора мусора. И теперь в городе таких стало 35.



— Ни один из установленных контейнеров не пострадал от рук вандалов, — радуется представитель единого регионального оператора в сфере обращения с отходами компании «Хартия» Алексей Бишанов. — Люди быстро адаптировались к новой системе сбора мусора и используют специальные контейнеры.



Также Бишанов уточнил, что до конца октября в Ярославле поставят ещё 50 контейнеров для раздельного сбора отходов. А в перспективе — начнут внедрять такую практику и в районах области.



Пластик нужно бросать в оранжевые баки, стекло — в зелёные, бумагу — в синие, а металл — в жёлтые баки.



Справка 76.ru



З5 помоек, где в Ярославле можно выкинуть отсортированный дома мусор:

