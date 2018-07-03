Никак не утихнет в Ярославле мусорный скандал из-за ввоза московских отходов на местный полигон «Скоково». Власти же постоянно придумывают новые способы, чтобы успокоить людей. На этот раз в правительстве Ярославской области рассказали, что обследовали тело полигона и прилегающие территории с воздуха — запустили полетать квадрокоптер.

На сайте регионального правительства опубликовали снимок с квадрокоптера. Но только один

— Эта техника уже показала свою эффективность во время рейдов по земельному контролю, — уверен заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — В планах — обследование территорий для выявления и пресечения деятельности «черных копателей» и «черных лесорубов».

Чиновники планируют задействовать беспилотники по полной программе

Но пока беспилотник запустили только над полигоном «Скоково». И увидели вполне себе прекрасную картину — ни одного возгорания, ни посторонних людей и даже ни одного нарушения при захоронении отходов.

Это уже не первый раз, когда в районе полигона «Скоково» запускали в воздух дрон. Но в прошлый раз это делала общественница и журналист Людмила Шабуева со своей командой, не привлекая к делу власть. И результаты того исследования не были такими же оптимистичными. На кадрах, снятых тем квадрокоптером, было видно, как ядовитый фильтрат с мусорного полигона течёт в Волгу.

Дрон над мусорным полигоном за последнее время запускают не в первый раз

Но через какое-то время власти опровергли результаты этой экспертизы. Чиновники сказали, что с огромной мусорной свалки течёт исключительно чистая вода, которая не портит экологию.



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