Нашли способ, как очистить опасный фильтрат с полигона «Скоково»

Стоки с ярославского мусорного полигона «Скоково» перестанут попадать в реку Нору, а из неё в Волгу. Нашли способ, как обезвредить опасный фильтрат, вытекающий с тела мусорного полигона в Ярославле.

Дело в том, что очистные сооружения полигона сейчас не справляются с работой. Атмосферные осадки, попадая на горы спрессованного мусора, протекают сквозь него, наполняясь вредными веществами. Вокруг тела полигона вырыты специальные дренажные канавы, где скапливается этот стекающий фильтрат, потом он проходит через очистные сооружения, и очищенный обратно заливается на полигон.

До конца года систему очистных сооружений на полигоне заменят. Теперь здесь появится технология обратной очистки воды с использованием сверхтонких мембран.

— На сегодняшний день эта технология одна из самых эффективных и результативных. Причем она уже хорошо себя зарекомендовала: успешно применяется в Московской области, Краснодарском крае, других регионах, — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды полигона «Скоково» Юлия Елизарова. — Сейчас порядка пяти поставщиков готовы предложить нам это оборудование. Победитель будет определен в результате конкурсных процедур.



Оплатят эту дорогую систему из денег, которые выделяет правительство Москвы по соглашению с Ярославской области о ввозе на «Скоково» 200 тысяч тонн столичного мусора.

В этом году вода в реке Норе чернела несколько раз.