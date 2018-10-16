Самой молодой находке почти 80 лет

В Рыбинске в школе-интернате № 2 нашли клад. Находку обнаружили рабочие, когда меняли пол в блоке кадетского корпуса. Как позже выяснилось, некоторым вещам больше ста лет. Среди них — аптечный рецепт, которому сто лет, медицинские склянки, старинное кольцо, монеты середины 19 века и многое другое.

— Директор рыбинского кадетского корпуса предполагает, что раньше в стенах интерната была аптека. Чтобы установить, сколько на самом деле лет находкам, их нужно изучать. Пока что найденные вещи бережно хранятся в коробке, — сообщает местный телеканал «Рыбинск-40».

Самыми свежими находками оказались стеклянные бутылки. Они 1941 года производства. В ближайшее время клад передадут музею.

А в Ярославле недавно тоже нашли клад. Правда, это были не безобидные вещицы, а огромные старые снаряды, похожие на авиабомбы.