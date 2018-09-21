Перепугавшись такой находки, строители бросили свои дела

Вчера во Фрунзенском районе строители нашли необычную находку. Когда рабочие копали котлован для будущего фундамента строящегося здания, то наткнулись на двенадцать снарядов длиной более метра. Испугавшись, они позвонили сотрудникам полиции. На место сразу же выехали ОМОН Росгвардии со специальной техникой для разминирования снарядов, полицейские и кинологи. Они оцепили опасный участок:

— При проверке с помощью специальных технических средств установлено, что данные снаряды являются макетами учебно-тренировочных авиабомб, опасности не представляют. Длина каждого макета около одного метра и 20 сантиметров в диаметре, — рассказали в пресс-службе Росгвардии в Ярославле.



Безопасные снаряды утилизировали на месте с помощью специальной техники. Откуда они там взялись, никто не знает.

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