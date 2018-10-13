Ярославский художник к Хеллоуину нарисовал принцесс-монстров в стиле пин-ап
13 октября 2018 08:18
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Художник из Рыбинска, переехавший в США, нарисовал диснеевских принцесс в необычном виде — он сделал из них монстров известных фильмов ужасов.
— Это специальная серия к Хеллоуину, — рассказал Андрей Тарусов. — Догадаетесь, кто кого изображает?
Рисунки выполнены в любимом жанре художника — пин-ап. В этом же жанре Андрей нарисовал игральные карты для американских солдат и откровенный футбольный календарь.
Фото: Андрей Тарусов/Vk.com
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