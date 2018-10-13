Известные диснеевские принцессы в образах героев фильмов ужасов
Известные диснеевские принцессы в образах героев фильмов ужасов

Художник из Рыбинска, переехавший в США, нарисовал диснеевских принцесс в необычном виде — он сделал из них монстров известных фильмов ужасов.

— Это специальная серия к Хеллоуину, — рассказал Андрей Тарусов. — Догадаетесь, кто кого изображает?

Рисунки выполнены в любимом жанре художника — пин-ап. В этом же жанре Андрей нарисовал игральные карты для американских солдат и откровенный футбольный календарь.

Рисунки сделаны к Хеллоуину
Рисунки сделаны к Хеллоуину
Принцессы показаны в образе героев фильмов ужасов
Принцессы показаны в образе героев фильмов ужасов
Ярославский художник прославился в США своими работами
Ярославский художник прославился в США своими работами
В таком необычном виде художник решил нарисовать известных персонажей
В таком необычном виде художник решил нарисовать известных персонажей
Рисунки выполнены в жанре пин-ап
Рисунки выполнены в жанре пин-ап
Догадались, кого изображает каждая принцесса?
Догадались, кого изображает каждая принцесса?