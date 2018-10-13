Известные диснеевские принцессы в образах героев фильмов ужасов

Художник из Рыбинска, переехавший в США, нарисовал диснеевских принцесс в необычном виде — он сделал из них монстров известных фильмов ужасов.



— Это специальная серия к Хеллоуину, — рассказал Андрей Тарусов. — Догадаетесь, кто кого изображает?



Рисунки выполнены в любимом жанре художника — пин-ап. В этом же жанре Андрей нарисовал игральные карты для американских солдат и откровенный футбольный календарь.

Рисунки сделаны к Хеллоуину

Принцессы показаны в образе героев фильмов ужасов

Ярославский художник прославился в США своими работами

В таком необычном виде художник решил нарисовать известных персонажей

Рисунки выполнены в жанре пин-ап