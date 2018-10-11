Собственнику придётся вернуть всё, что он разобрал, к прежнему виду

Новый собственник здания речного вокзала в Ярославле за месяц работы успел разобрать одну стену и снять знаменитые буквы названия. Фирма «Байтек Машинери», которая сейчас владеет этим зданием, представила большой проект обновления, собираясь частично изменить вид старого дома.

Однако на днях здание речного вокзала включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

— Собственнику северного корпуса здания речного вокзала в Ярославле рекомендовано в кратчайший срок восстановить демонтированные фасадные элементы, кровлю здания и поставить окна, чтобы минимизировать воздействие на объект осадков и низких температур, — рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — 3 октября здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. — Мы уведомили об этом собственника. Статус здания изменился, оно признано памятником. Соответственно, все работы на нем в обязательном порядке должны проходить согласование в уполномоченном органе по охране объектов культурного наследия.

Градозащитники Ярославля даже вызывали полицию, когда строители снимали буквы

Теперь собственнику придётся значительно потратиться, чтобы представить проект реставрации здания, который будет приспособлен для современного использования. Для того чтобы хотя бы просто обновить здание вокзала, придётся провести государственную историко-культурную экспертизу. За действиями собственника начнёт следить прокуратура.

Авторы проекта здания речного вокзала в 1986 году получили Государственную премию РСФСР за архитектуру комплекса. Об истории вокзала читайте здесь.