Строители говорят, что старые стены превратились в труху

В Ярославле началась реконструкция здания речного вокзала на Волжской набережной. За работами можно наблюдать с верхнего яруса набережной — строители уже разобрали наружную стену.



— Собственник здания — частный владелец, — объяснили в мэрии Ярославля. — Владельцы здания что захотят, то и сделают.



При этом ни в мэрии города, ни в правительстве области разрешения на строительство не выдавали. Но работы идут полным ходом.



Разобранная стена

— Здесь будет офисное здание, — рассказал на стройке корреспонденту 76.ru ответственный за работы технический специалист Евгений. — Облик здания не изменится. Единственное, пропадут буквы «речной вокзал», потому что никакого вокзала по сути тут уже нет. А стену разобрали, потому что она превратилась в труху. Сделаем новую. Такую же, как и была.



Также строители говорят, что слышали, что собственник хочет здесь также выделить помещения под отель и ресторан. Известно, что прежний владелец здания, руководитель группы компаний «Спектр» Яков Якушев продал речной вокзал новому собственнику — компании «Байтек Машинери». Дадут ли они речникам остаться в этом месте — вопрос открытый.



Собственник части здания, где идёт реконструкция — компания «Байтек Машинери»

— Мы снимаем в этом здании несколько офисов, — рассказали представители речного порта. — Оставят ли собственники здания для нас помещения, мы не знаем. Но пока нас не беспокоят и не намекают, что нам пора подыскивать себе новое место.



Первая очередь комплекса речного вокзала в Ярославле была построена в 1976 году. Она включала кассовый зал, зал ожидания, кафе, небольшую гостиницу, служебные помещения для почты, диспетчера и отделения милиции, причалы, а также кинотеатр «Парус» на 400 зрителей. В здании второй очереди, введённом в строй через восемь лет, располагались ресторан на 300 мест и кафе на 100 мест. К зданию ресторана примыкает часовая башня, часы на которой перестали ходить в начале 90-х годов прошлого века. Само здание, по задумке архитекторов, было выполнено в виде громадного белого теплохода.

Строители обещают, что в целом облик здания останется прежним

Ярославские краеведы рассказывают байку, что в те годы Ярославлю очень нужен был речной вокзал в центре города для привлечения туристов, но их в те времена в СССР строили только в городах-миллионниках. Решить вопрос со строительством тогда попробовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она пришла к министру транспорта и заявила, что городу необходим речной вокзал. Тот не смог отказать герою Советского Союза и дал добро, а на прощание он ей сказал:



— Как хорошо, Валентина Владимировна, что вы одна в космос летали.

Со здания на Волжской набережной снимут буквы «речной вокзал»

В 2017 году конкурс на реконструкцию здания проводила компания «Байтек Машинери». Проект будущего здания они обещают предоставить в ближайшие дни.

