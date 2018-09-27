Со здания на Волжской набережной снимут буквы «речной вокзал»



Стало известно, что в здании речного вокзала в Ярославле не планируют открывать никаких гостиниц, ресторанов и казино. Собственник рассказал о работах, которые там сейчас ведут строители.



— Мы сами точно сказать не можем, что там будет, но хотим выделяться в городе, — в проект постоянно вносятся какие-то правки, — рассказал представитель компании-собственника здания «Байтек Машинери» Максим Ремизов. — Первый этаж мы планируем отдать под свою организацию, а помещения выше — сдавать в аренду под офисы.



Ранее в интернете появилась информация, что на месте здания речного вокзала на Волжской набережной может появиться строение с гостиницей, ресторанами и казино. Собственник уверяет, что это неправда и говорит, что внешний облик здания сильно не изменится.



На днях мы уже рассказывали подробности о работах, которые сейчас ведутся в этом здании.

