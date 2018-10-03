Речной вокзал больше не речной

Ярославские градозащитники в шоке: в центре Ярославля, в буферной зоне ЮНЕСКО, строители разбирают здание речного вокзала. Общественники вызвали полицию, увидев, как со здания снимают название «Речной вокзал».

— Мы подали заявление в полицию с просьбой привлечь собственника к административной ответственности. Рабочие сбрасывают буквы с фасада, раздербанили часть фасада. Сбивают не только штукатурку, рубят торцы поперечных кирпичных стен, — рассказывает градозащитница Ольга Мазанова.

Правоохранители составили протокол и допросили одного из рабочих.

Одну стену полностью разобрали

Как заявил новый собственник здания, реконструкция практически не изменит внешний вид вокзала. Но да, буквенного наименования на здании уже не будет, так как и вокзала тут давно нет. Однако в планах собственника градозащитники рассмотрели только вред.



— Планируется другая система остекления, монтаж навесных фасадов с рифленой поверхностью с орнаментом. Работы по разрушению фасадов речного вокзала продолжаются, несмотря на то, что 1 октября департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области принял решение о включении северного корпуса речного вокзала в список выявленных объектов культурного наследия, и собственник об этом знает, — рассказывает Ольга Мазанова.

Общественники считают, что собственник нарушает закон об архитектурной деятельности, искажая облик здания. Однако новый статус здания вокзала не даёт ему полноценной защиты от изменений. Такую получают только объекты культурного наследия.

К слову, само здание вокзала в 1986 году получило государственную премию за архитектуру.