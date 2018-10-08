Трагедия произошла 4 октября

В Ярославле похоронили 12-летнего мальчика, который умер после того, как выпил водки и подышал газом для зажигалок.



Вчера попрощаться с ребёнком пришли не только родные, но и его друзья.



Напомним, трагедия произошла 4 октября. 12-летний Павел был вместе с другом и двоюродным братом. Ребята купили водку в ларьке и выпили её. А после этого подышали газом для зажигалок. Спустя несколько минут Паше стало плохо, он потерял сознание. Когда приехала скорая, мальчик был уже мёртв. Друзья Паши рассказали нам, что те ребята, которые были с ним в тот вечер, сначала попытались помочь, а потом испугались и убежали.



Несмотря на это, сестра погибшего мальчика не винит его друзей.



— Никто в его смерти не виноват! Перестаньте писать мальчикам, — потребовала сестра Паши в соцсетях.



Девушка написала своему брату трогательное послание.



— Милый мой братик. Я так много должна была тебе сказать, так многому научить, но я просто не успела... Я бы отдала свою жизнь за твою! Как же мне не верится, что буквально пару дней назад ты улыбался и радовался жизни, а сейчас тебя нет... Мне так больно, так тяжело. Я всегда буду помнить твою улыбку, твой заразительный смех, твои глаза и твой задорный характер. Ты всегда будешь рядом со мной, но хочется хотя бы в последний раз увидеть тебя, обнять сильно, сказать все, что не успела. За что ты так со мной, братик? Почему ушёл ты, а не я?! Я не понимаю, как дальше буду жить без тебя, приходя домой, тебя не видеть. Братик, я очень тебя люблю...Ты всегда будешь в моем сердце, и в нем ты всегда будешь жить, — написала сестра погибшего мальчика.



Друзья не могут поверить в случившееся

12-летний мальчик выпил водки и подышал газом для зажигалок

Мальчик был с другом и двоюродным братом

Друзья Паши оставляют на его страничке слова памяти и скорби.



Мальчика похоронили вчера

Почему именно умер мальчик, сейчас разбираются следователи.

У мальчика остались родители и сёстры

У мальчика было много друзей

Друзья до сих пор пишут на его страничке

— По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

