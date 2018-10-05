Паше было всего 12 лет

Прошли уже сутки, но мама 12-летнего Паши (имя изменено. — Прим. ред.) не верит в то, что её сын мёртв. К ней приходят его друзья, передают деньги на похороны.



— Мы приходим сегодня утром, говорим: «Тётя Лена, возьмите». Деньги суём. А она спрашивает: «Вы Пашу-то в школу разбудили?». Она не верит ещё. Ей сейчас очень плохо, — рассказывает лучшая подруга погибшего мальчика, которая живёт по соседству.



Трагедия произошла вчера вечером. 12-летний Паша с другом и двоюродным братом пошёл погулять. Дети живут на Суздалке. Мы приехали к дому, где жил Паша и его семья. Сначала прошли мимо дома: выглядит он совсем неприглядно. Мы подумали, он разрушенный и там никто не живёт. Но рядом стояли двое детей: та самая соседка, на вид лет шестнадцати. И парень примерно такого же возраста. Мы спросили, как всё случилось.

— Они были в Щедрино. Заводилой был друг Паши — Антон (имя изменено. — Прим.ред.). Он предложил: «Давайте купим водки?», — ответила нам соседка хриплым, как от сигарет, голосом.



— Водки? В 12 лет? — удивляемся мы.

— Да. А что такого?

Несмотря на детский возраст, мальчик уже пил крепкий алкоголь

Спиртное купили в ларьке. Этого было мало.



— Антон сказал: «Давайте подышим газом?». Они купили баллон, которым зажигалки заправляют, подышали. Паше стало плохо. Он сразу умер. Брат его стал массаж сердца делать. А потом они испугались, скорую вызвали и убежали, — рассказывает соседка Паши.



Когда скорая приехала, ребёнок был уже мёртв.



Друзья Паши говорят: он был весёлым, добрым, общительным мальчиком. Учился неплохо. Но состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.



— Ещё вчера мы с тобой гуляли. Ещё вчера ты делал своё любимое колесо. Ещё вчера ты ходил в моём шарфе. Ещё вчера ты сидел с нами и говорил свои шуточки. Ты со мной попрощался и обнял меня, но сегодня ты этого не сделаешь. Помним, любим, скорбим, наш любимый, — пишут друзья Паши в соцсетях.

У Паши было много друзей

У Паши была большая семья: родители и три сестры. Они все живут в частном секторе.



Мы заглянули за деревянный синий забор. Во дворе тихо, пусто. На участке не прибрано: разбросаны вещи и детские игрушки. Стучим. Дома никого нет.



Паша жил в частном секторе

— Старшая сестра сейчас поехала получать результаты экспертизы, — говорит нам соседка.



В школе, где учился мальчик, от комментариев отказались.



Паша умер сразу

— Нам был дан приказ от департамента образования — на время следствия никаких комментариев, — сказала директор школы.

В школе от комментариев отказались

Почему именно умер мальчик, сейчас разбираются следователи.



— По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

