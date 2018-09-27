На площади 800 квадратных метров круглый год будут прыгать скейтбордисты и паркуристы

В центре Ярославля построят крытый экстрим-парк площадью более 800 квадратных метров. Проект уже разработан, и скоро начнется строительство. Известно, что новый спортивный центр будет находиться в одном из павильонов завода «Красный маяк» на улице Республиканской и начнет работать уже в начале декабря.



— Работа ведется при поддержке губернатора и с учетом предложений представителей различных уличных видов спорта. Открытие такого объекта позволит ярославцам круглогодично заниматься скейтбордингом, велотриалом, роллер-спортом, унициклами, паркуром, — рассказали в администрации Ярославской области.



76.ru узнал, что в парке будут открыты секции по экстремальным видам спорта. Будут как платные, так и бесплатные занятия. Ближайший экстрим-парк находится в Москве, но и он уступает по площади будущему ярославскому спортивному центру.



Для спортсменов будут платные и бесплатные занятия

Но не всем такая инициатива пришлась по душе. Градозащитники переживают, что строительство может нанести вред историческому промышленному зданию на территории бывшего завода:



— Я не против спорта. Вызывает беспокойство проблема сохранности исторической среды, так как на данной территории — историческая промышленная архитектура. Здания не имеют статуса объекта культурного наследия, — поделилась градозащитница Ольга Мазанова.



По этой же программе в Ярославле обновили стадион «Шинник». Спровоцировал скорую реконструкцию стадиона и скандал, который устроили болельщики. На домашний матч с командой «Спартак-2» не смогли попасть все желающие — не хватило места. Тогда болельщики обиделись на мэра — ведь он сам игру посмотрел, когда другие не смогли.