Стадион уже готов принимать матчи

1 сентября «Шинник» впервые за долгое время проведёт матч на основном поле, которое откроют после ремонта. В 16 часов ярославские футболисты проведут на нём матч против клуба «Нижний Новгород».





- Так получилось, что нижегородский клуб в последнее время по воле составителей календаря кочует вместе с «Шинником» по местам проведения его домашних матчей, - рассказали в пресс-службе «Шинника». - В октябре прошлого года команды проводили кубковую игру в Караваево, в ноябре открывали Малую арену стадиона «Шинник» и вот 1 сентября вместе возвращаются на главную чашу стадиона.



Стадион у команды забрал несколько лет назад и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин, объяснив это тем, что объект должен приносить доход в городской бюджет. Стадион стали сдавать в аренду, в том числе самому футбольному клубу. В прошлом году «Шинник» закрыли на реконструкцию, а клуб отправили проводить домашние матчи сначала на стадион в Костромской области, а затем на малую арену «Шинника». В июле этого года любитель спорта мэр Ярославля Владимир Слепцов сделал ярославскому футбольному клубу большой подарок — вернул стадион.



- Стадион снова станет нашим с января следующего года, — рассказали в руководстве футбольного клуба «Шинник». — До этого времени мы будем брать его для проведения игр в аренду у мэрии.

Но болельщики обиделись на мэра. На игру с командой «Спартак-2», за которой с трибун наблюдал Владимир Слепцов, не смогли попасть примерно 150 человек. Всё из-за того, что малая арена рассчитана всего на 3 тысячи болельщиков. Тогда мэр пообещал открыть основное поле как можно скорее.

