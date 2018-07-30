Мэр Ярославля на стадионе внимательно смотрел за игрой

В «Шиннике» подсчитали, сколько человек не смогли попасть на матч с командой «Спартак-2» из-за нехватки мест на стадионе.

- Сотрудникам касс пришлось оставить без билетов около 150 человек, - рассказали в руководстве ярославского футбольного клуба. - У нас есть большой стадион — не на 3, а на 22 тысячи человек. Но пока мы не можем получить его.

Накануне мэр Ярославля отдал стадион «Шиннику», но процесс передачи затянулся. И руководство клуба, и игроки, и болельщики команды верят, что этот процесс можно как-то ускорить.

- Мэр сам был на этом матче и сидел на трибуне, - отмечают фанаты чёрно-синих.- Надеемся, что ему было немножко стыдно и он ускорит процесс.



Стадион «Шинник» у клуба забрал несколько лет назад и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе у клуба. Его городские власти стали сдавать аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём.

Матч «Шинника» с командой «Спартак-2» закончился с ничейным счётом — 1:1. По итогам трёх туров первенства ФНЛ ярославцы имеют в активе 7 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

У футбольного клуба «Шинник» при этом периодически возникали проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал.



Перед чемпионатом мира по футболу стадион «Шинник» был закрыт. За это время там перестелили поле, и сейчас доделывают беговые дорожки. Открыть после ремонта объект должны в октябре. Сейчас «Шинник» проводит домашние матчи на малом поле, которое находится за чашей основного стадиона.

