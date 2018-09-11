Дополнение к дорожным знакам появилось в понедельник

В Ярославле появились дорожные знаки с социальной рекламой. Их развесили специально, чтобы повлиять на злостных нарушителей ПДД. Таблички с красными буквами прикрепили специально в местах, где есть парковки для инвалидов. Надпись на знаке гласит: «Вы правда хотите быть на нашем месте?».

Знаки появились на улицах Советской и Андропова, где водители больших внедорожников чаще всего не обращают на них внимания. Прошлой весной здесь усилили рейды ДПС, это сработало, места на парковке для инвалидов оставались незанятыми. Но как только внимание полиции к этим зонам снизилось, так ярославцы запарковали улицы.

— Скорее всего, эта инициатива принадлежит общественным активистам, — считают в мэрии Ярославля, где ответили, что к появлению знаков не причастны.

А это значит, что социальные знаки, вероятно, скоро демонтируют, так как они противоречат правилам дорожного движения.

Вчера в Ярославле задержали священнослужителя, которого лишили прав за пьяную езду.